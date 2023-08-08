陳立委｜AI漲多拉回 留意3檔題材股

台股指數今天以17,006點開出，盤中開始出現賣壓，若再往季線下檔測試，估計短線仍會見多頭嘗試抵抗態勢，而從全球整體經濟發展來看，結構承壓風險持續。惠譽本次調降美國信用評等，造成市場部分投資人信心動搖，加上後續的升息政策，美國聯準會官員有著不同的聲音，後續關鍵數據還是要看CPI消費者核心物價指數，是否有持續下降。

隨著AI概念股陸陸續續公布7月營收、第二季毛利率等，有些個股獲利持續提升，如緯創（3231）、營邦（3693）、雙鴻（3324）等，股價也會比較容易在指數下修時更有支撐，而有些毛利率和營收衰退的個股，投資人則是要留意，本夢比不宜太高。

AI漲多拉回是正常現象，但AI為長線趨勢不變，待多頭指標AI概念股修正完畢後，再進場布局績優股。操作上除了可持續關注AI伺服器類股之外，也可留意下半年營運持成長個股，如：

1.儒鴻（1476）：去年全年EPS24.75元，上半年EPS8.09元，前6月營收較去年同期成長-33.07％。儒鴻精於彈性針織布料及專業機能性服飾，運用垂直整合的優勢，提供客戶從織布到成衣製作一站式購足的服務，上半年受客戶庫存仍未去化影響，造成獲利衰退，但成衣、布料的訂單已確定回升，預期下半年的營收獲利將大幅成長。

2.凡甲（3526）：去年全年EPS9.41元，上半年EPS4.75元，前6月營收較去年同期成長-10.28％。凡甲為連接器及其零組件之研發和生產大廠，近期INTEL推出新伺服器，高速連接器產品訂單逐季增溫，加上打入比亞迪電動車連接器，隨著大陸車市轉好，凡甲下半年營收及毛利率可望持續成長。

3.群電（6412）：去年全年EPS8.22元，上半年EPS3.45元，前7月營收較去年同期成長-15.17％。群電為交換式電源供應器之研發及製造大廠，生產基地設於大陸東莞、吳江、重慶廠、廣盛南昌廠與泰國廠，近期搶攻伺服器高效能電源系統，除了原有的大客戶之外，今年可望開發歐美新客戶，未來營運可期。

啟發投顧分析師 陳立委

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!