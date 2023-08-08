劉烱德｜季線上揚助攻多頭 留意AI及蘋概

美股財報季接近尾聲，迄今有84％的標普成分股企業公布最新財報，當中約80％的企業業績優於華爾街預期。

昨日美股四大指數全面收紅，Alphabet和Meta領漲通信服務板塊，蘋果iPhone銷售放緩股價連二日下跌，特斯拉因CFO意外離職引發股價暴跌4.4％，而股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威繳出亮眼的財報成績單其股價創下歷史新高；道瓊指數收盤上漲407.51點漲福1.16％，那指收漲0.61％，標普500收漲0.9％，費半指數則是收漲1.09％，台積電及聯電ADR則是分別上漲0.20％及0.83％。

市場靜待美國公布7月份消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），進一步了解美國消費者對經濟環境的信心強弱程度，以及對未來幾年通膨的預期。

昨日加權指數開高走高，終場收盤大漲152.32點收在16,996.00點，成交量3,250億元，為價漲量縮帶短上影紅K，多方似強但短線量價背離連萬七整數關卡都未能收上。外資賣超32.23億元，台指期轉為未平倉淨多單1,990口，

投信買超31.14億元，自營商賣超39.57億元，合計三大法人賣超40.64億元。

類股部分，由於輝達執行長黃仁勳即將在美國時間8日發表演說，吸引資金重新卡位，帶動AI概念股回神，從上游矽智財ASIC、伺服器、散熱、網通、CCL、CoWoS到機殼全面大漲。輝達預計在本月24日公布財報與未來新季度展望，此將引響大盤及概念股強弱關鍵，若是有超乎預期的表現，將帶動AI進一步點火上攻。

目前加權指數季線仍上揚，有助於增添多頭力量，但仍須留意AI產業的長鞭效應及短線上檔套牢賣壓重重，加上目前籌碼面凌亂，不排除整理期會拉長。選股仍看AI擴延效應，以及時間進入蘋果新機拉貨旺季，留意軟體服務、蘋概、感測元件及MCU等。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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