陳秀芳｜AI大反攻 量能稍少 盤勢料續震盪

上周五美股四大指數皆墨，其中費半下跌0.24％，台股今日開高震盪走高，由AI全面反攻，帶領大盤一度站回萬七大關，而台積電（2330）漲幅0.72％，貢獻大盤正點數33.25點，終場大盤上漲152.32點，收在16,996點，成交量能萎縮，低於月均量。

今日台幣匯率來到31.671附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到74.82％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為36.61％、11.77％，今天漲幅較大的族群為電腦及週邊、電子零組件族群，漲幅5.88％、1.97％；表現相對弱勢族群為航運業、造紙族群，跌幅為1.77％、3.64％。

從技術面觀察，今日一度站回萬七，惟量能稍少，盤勢持續震盪看法不變；OTC今日走勢較加權同步，漲幅0.57％，今日漲幅較大的族群為光電、電腦及週邊設備族群，漲幅為3.06％、2.38％，表現相對弱勢的為文化創意、鋼鐵族群，跌幅為1.45％、1.81％。

今日資金往AI簇擁，多檔AI熱門股強彈，像是英業達（2356）、廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）、台光電（2383）、台燿（6274）以及世芯-KY（3661）等都攻上漲停，散熱族群也表現不俗，雙鴻（3324）漲停、建準（2421）以及奇鋐（3017）漲幅亦有8.17％、3.4％。

反觀其餘族群，多屬於漲跌互見狀況，較無整體族群性；接下來能夠獲得買盤進駐的非AI族群，應以Q2財報、7月營收交出亮眼成績單的個股為主，建議可往生技、軍工以及儲能等，營運展望無疑慮的族群找尋機會。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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