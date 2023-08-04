莊佳螢｜AI股回檔 網通股有望接棒演出?

美國股市回檔，台股近期走勢震盪，AI股從創意（3443）法說會下調全年展望開始，就陸續進入修正格局，緯創（3231）也爆出違約交割4,865億元，呈現回檔態勢，更讓先前的強勢AI股輪動修正，多數股票進入回檔的同時，也陸續止穩，技嘉（2376），廣達（2382），逆勢抗跌回穩，另外散熱股建準（2421），更在分盤後，發布Q2財報數字，成長55％每股賺1.72元受惠AI伺服器熱潮毛利率有望持續走升，激勵股價直奔漲停。

而在AI股走勢分歧之下，有一個後起之秀誕生，那就是「網通族群」，我們發現今日盤面上相對抗跌的股票為網通族群；美國拜登美國總統拜登宣布規模超過420億美元的網路計畫，旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路。拜登藉此宣傳他任內推動的政策，為接下來競選總統連任鋪路。

預計未來20年內將有大量倍增的基礎設施需求，每年估計為3.7兆美元，為在大選前再添政績，並達成2030年全美家庭都能享有高速網路的目標，這筆肥單將落入台系網通廠口袋，而相關的網通大漲可留意著手，可從北美營收佔比重越高的公司，列為口袋名單。

北美市場對於中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）、仲琦（2419）、正文（4906）、神準（3558）等業者營收均有相當大的貢獻，其中啟碁（6285）在北美營收占比高達六成之多；其中神準（3558）、啟基（6235）、智易（3596），近期法人有所著墨，股價線型相對強勢，可留意列為口袋名單；其中基本面較強的為啟碁，第二季營收266.3億元，季增5.4％、年增32％，創歷史次高，上半年營收年增30.9％，EPS達3.72元，全年挑戰千億營收，投信有所著墨，這波題材性的輪動，後市有機會飆漲。

（文／摩爾投顧莊佳螢分析師）