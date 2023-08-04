黃勇文｜AI漲多拉回 關注CoWoS概念股

近期受到美國主權債信評等影響，美股與台股同步受影響，雖然台股面臨風災休市，但是台股勿過度驚嚇，畢竟漲多拉回修正是合理的走勢；主要是台股在上漲的過程之中，外資撤退加上融資大增，讓主力大戶開始警覺，陸續開始調節持股，讓台股面臨籌碼的修正。

AI概念股何時止穩，將會是這波大盤反轉訊號，而之前跟大家分享的AI的領頭羊是創意(3443)，世芯-KY(3661)，而這波拉回應該是從創意開始，所以短期衝擊市場信心，讓AI概念股拉回，主要是美債信評調降，是因為整體台股下跌找理由，也就是融資餘額攀高，散戶太熱情，讓大盤產生緩漲急跌的主要因素，多頭趨勢尚未改變。

個股而言，由於受到晶圓代工龍頭台積電(2330)對先進封裝產能供不應求，加上許多竹南廠擴建，相關供應商設備雨露均霑，包含CoWoS概念股表現強勢，如弘塑(3131) 、辛耘(3583) 、萬潤(6187)都是可望受惠，為未來拉回後上漲可以觀察的股票之一，也主要是因應輝達(NVIDIA)等大廠因應AI需求熱潮，造成股價的上漲。

綜合以上，台股面臨收斂格局，很多股票都是拉回幅度大，主要是漲多修正，伴隨萬 七被跌破下，意味開始消化股市利空，很多母公司逢高調節子公司的股票，如宏碁(2353)調節緯創(3231)，緯創調節緯穎(6669)，當這些消息出現時，投資人記的要避開，否則你一定比公司晚知道消息，股票不宜抱上又抱下；等跌深又是下一次進場時機，可把握。

文／資深分析師黃勇文

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