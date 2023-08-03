白易弘｜AI族群全面修正 網通族群抗跌

2日加權指數下跌319.14點（-1.85％）收 16,893.73點 成交金額4,483億元

加權指數週三（2日）開平走低，九點半過後AI族群連續下殺引發多殺多賣壓；上週曾提及「AI族群短線已有過熱現象，需時間沉澱」，本週三天交易日延續修正乖離走勢短線，族群平均修正跌幅20~30％。碳權概念股表現相對強勢，另金銀銅的常溫超導族群如：第一銅（2009）、金益鼎（8390）尚無相關實質營收與未來商業化可能，雖連續拉漲停也須留意虛題材的回落風險。

技術面部分，加權指數日K黑棒跌破短期均線與月線回測季線，指數趨勢偏向兩段式回測前低16,600附近。

選股方向，留意網通族群，

中磊（5388）

2023年Q3起5G FWA產品將正式出貨，下半年歐洲市場庫存已調整完畢，目前訂單已開始回到正軌，北美市場預計調整至2023年底，不過以印度為重心的南亞市場下半年將有爆發性成長，因此下半年營運不僅加溫，今年營運也可望維持成長趨勢。

智邦（2345）

智邦400G產品持續出貨，2023年營收貢獻度穩定成長，800G交換器也已完成開發，進入客戶測試階段。智邦受惠5G、AI、大數據等趨勢，持續推升資料傳輸量需求，帶動資料中心建置規格提升，尤其AI更將成為資料中心新動能，帶動智邦高階產品出貨量能。

明（4）日觀盤重點：

1.AI指標個股如緯創、廣達是否止跌。

2.權值電子股能否發揮穩盤效果。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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