范振鴻｜指數大破線 再次進入修正段

加權指數收跌319.14點（-1.85%），量能4,483億元，爆量長黑大跌，收破16,994，正式結束7/13以來轉強機會，而今日高點17,212站上前指數偏弱看待，今日AI再次扮演殺盤重心，多檔指標股重挫，建準、緯創、廣達、緯穎、弘塑、光寶科打入跌停，整體電子指數重摔2.56%，而金融指數也失去昨日的撐盤力道重摔1.8%，今日強勢族群則落在超導題材的鉛、銅相關概念股，泰銘、第一銅漲停，電線電纜因含銅量高，也見到多檔大漲，廢棄物回收如金益鼎也連帶強勢漲停。

技術面部分，指數再次轉弱，但由於目前季線仍處再上揚階段，且短期內要轉壓機率尚低，因此長線思考仍以偏多為主，但短線應當先盡量避開修正風險，而櫃買指數表現更弱，今日收破7/26低點同時收破季線，短線出現兩個月頭部現象，但與加權指數相同，除非短線連續大跌，否則季線轉壓的時間點也再9月過後，因此短線也仍先偏多看待。

多空頭家數比例部分，好不容易見到短線多空頭家數開始收歛，但今日重挫過後，局勢再次轉弱，短線多空頭家數的差距重新擴張，長線多頭家數也再次轉弱，因此短線持續要留意類股輪動的延續性又以失敗告終的風險。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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