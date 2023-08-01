丁彥鈞｜AI續整理 金融、營建股接棒

受惠美國四大指數全數收紅，在金融股與權值股的帶動下，今日加權指數上漲67點，終場以17,212點作收，重回五日和十日均線之上。



由於電子業存貨去化過慢，景氣復甦時間延後，短期內要出現業績大幅成長的狀況並不容易。漲多的AI概念股，有的法說會展望不佳，有的財報公布後表現平平。多數個股融資和當沖比率過高，代表籌碼混亂、市場熱度過熱，容易有大幅震盪或開高走低之情形發生。潮水退了，投資人大夢初醒，之前強勢的AI族群開始轉弱。



另一方面，7月1日平均地權條例新制上路，市場擔憂投資客退場影響建商銷售，營建股指數開始走弱。而上周代表中古屋的「信義房屋指數」與預售屋新成屋的「國泰房地產指數」，都顯示台灣第2季的房價仍然持續上漲。市場資金開始由成長股移轉至價值股，帶動營建股指數止跌回升。



2022年是金融股慘淡的一年，俄債危機、股債雙跌、防疫保單理賠金額超乎預期。而2023年已經雨過天青，獲利開始回到原先的水準，投資價值慢慢被市場看見。



隨著漲多的AI類股原形畢露，市場資金開始回流價值股，金融保險指數持續創新高，營建指數也是谷底回升。



預期台股短線會在萬七上下震盪，長期將隨著經濟一起成長，近期電子股漲多，拉回的機會高，建議逢低買進價值股，長期投資。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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