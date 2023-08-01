蔡正華｜震盪加劇中 資金流向AI相關2類股

台股周一早盤一度創高，最高來到17,463點，但在部分AI股賣壓出籠下，指數開高走低，收出中黑。短線上、指數在台幣偏弱，加上人氣股走弱下，行情維持了過高後必先壓回的慣性。先前提過指數空方抵抗未果，多方於隔周直接表態，顯示多方勢強。只是由於衝高之後，當日行情無法站穩在前高17,401點的上方，顯示上檔仍有反壓。多方若要醞釀第3季挑戰去年3月的17,770點，則要盡速站穩17,401點之上，如此才有續攻機會；後續第4季才有機會力拚歷史高點18,619點。

以當前盤面來看，IP矽智財的創意上周舉行法說會，直接下修全年預估營收及獲利後，周一股價直接打入跌停！這是繼晶圓代工台積電、聯電等大廠下修營運展望後，又一間較具指標性的公司進行下修營運展望的動作，整體AI股的上攻氣勢隨之被拖累，若再加上先前的伺服器三雄技嘉、緯創、廣達等股價也出現重挫，市場買盤自然進一步觀望。之前提過股市的漲跌並不存在簡單的因果論，這次AI股的上漲，來自於市場對於其AI業務未來成長性的期待，但是到了近日AI股出現跌勢時，市場又認為原因在於其非AI業務表現不佳，光是AI業務無法彌補業績缺口，進而導致股價下跌。一來一回之間，你會發現影響漲跌的其實還是情緒，AI旺，非AI不旺的本質其實不變，只是投資人隨著漲跌來解讀而已。

目前AI概念股以IC設計及網通股為主，由於先前漲幅較少，當前買盤跟進的力道就相對積極。以手機晶片大廠聯發科為例，近日已與客戶合作，利用APU實現生成式人工智慧，近日股價就一路震盪向上，而同屬IC設計的還有偉詮電、義隆電、凌陽、原相、新唐等近年都積極進軍AI，當中多以邊緣運算，相關效益後續可觀察。至於泛網通（含光通訊）受惠於美國加速推動寬頻網路基建，特別是5G FWA，由於其在布建速度或維護成本上，比光纖到戶更具優勢，市場認為後續相關設備需求強勁，如網通設備的啟基、中磊、智易等，還有晶片業者聯發科等，營運可望獲得助益，值得進一步列入追蹤。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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