劉烱德｜台股震盪行情 關注三類股表現

美國近期的經濟數據支持通膨降溫，正在朝聯準會既定目標2％靠攏；隨著勞動力市場持續強勁，加上企業第二季財報持續告捷，市場對美國經濟軟著陸的希望大幅提升。昨日美股四大指數再次全面收紅，道瓊指數收盤上漲100.24點漲幅0.28％（月線漲幅3.2％），那指上漲0.21％（月線漲幅4.05％），標普500指數收漲0.15％（月線漲幅3.11％），費半指數收漲0.26％（月線漲幅5.13％），台積電ADR收跌1.70％，聯電ADR收在平盤。

本週投資人除了等待非農就業數據外，繼微軟之後，蘋果、亞馬遜和高通都將陸續發布最新財報，大型科技股將持續成為投資人關注的焦點。

美中科技戰再度升溫，中國宣布9 月起對特定無人機實施臨時出口管制，未經許可者不得出口，實施期限不超過兩年。此外，外媒透露，美歐等國很可能會進一步擬定新策略，遏止中國半導體業在成熟製程領域持續擴張。

台股昨日衝高後下殺，指數高低震盪將近400點，台積電翻黑領跌，創意開盤跌停，AI概念股隨後賣壓出籠紛紛上演跳水秀，終場指數下跌147.5點，成交量爆量至4,829億元；外資賣超88.41億元，台指期轉為佈空單目前未平倉淨空單有3,786口，新台幣匯率續貶4分（ 7月貶近3角月線連4黑成最弱亞幣）。

台股第二季隨著中實戶歸隊，成交量開始放大，目前月平均量維持在3,800億以上，但加權指數在17,350以上就會出現爆量賣壓（6/1617,342，7/1817,401，7/3117,463），市場動盪主因是法人及主力大戶不同步，在加上AI熱過頭多數個股終將面臨牽小狗理論技術性的修正。

本周行情震盪偏弱，個股操作難度加大，除了持續留意軟體服務、記憶體外，第三季蘋果秋季發表，中國推動智慧家電升級，業界看好MCU產業加速庫存去化，蘋概股及MCU，另航空股回檔幅度符合0.382，也可以留意低接機會。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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