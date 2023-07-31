陳秀芳｜月線連三紅 留意整理已久軍工股

美國6月PCE略低於市場預期，上周五美股四大指數齊揚，其中費半上漲2.22%，台股今日開高走低，AI概念股震盪加劇，盤中高低點震盪達382點左右，電子權值股漲跌互見，台積電(2330)跌幅0.35%、聯發科(2454)漲幅4.86%，終場大盤下跌147.5點，收在17,145.43點，成交量能達近期第二大量，月線連三紅。

今日台幣匯率來到31.435附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍維持在七成以上，來到75.66%，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為31.86%、20.69%，今天較抗跌的族群為玻璃陶瓷、居家生活族群，漲幅7.68%、2.34%；表現相對弱勢族群為數位雲端、電腦及週邊備族群，跌幅為3.19%、6.48%。

從技術面觀察，今日雖放量下跌，跌破五日、十日線，但短線仍為偏多震盪看法不變；OTC跌勢較加權重，跌幅0.94%，今日較抗跌的族群為電子通路、建材營造族群，漲幅為1.91%、0.71%，表現相對弱勢的為電子零組件、觀光餐旅族群，跌幅為1.88%、2.42%。

今日AI概念股上沖下洗、劇烈震盪，創意(3443)因法說調降財測，造成股價跌停、另AI指標股的廣達(2382)、緯創(3231)也打入跌停；而由於次世代基因定序擬納入健保利多題材加持下，今日基因檢測服務指標股裡的創源(4160)、慧智(6615)、威健生技(6661)攻上漲停；漲勢較整齊族群為飛機零組件族群，其中像是千附精密(6829)漲停、事欣科(4916)、駐龍(4572)、晟田(4541)以及漢翔(2634)、寶一(8222)都有3%以上的漲勢，而軍工類的確休息己久，獲利成長確立的情況下，後續可持續留意切入時點。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

※本資料由 鴻光投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!