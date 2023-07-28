都散熱了 AI還會燙嗎？12檔熱門AI股大補帖

AI熱度絲毫不受負責伺服器散熱的健策、雙鴻大跌影響，7/27台股成交金額前十二名清一色AI股：廣達、緯穎、光寶科、欣興、技嘉、奇鋐、建準、台積電、華星光、台燿、緯創、創意，合計成交1,183億，然而，有11支K線收黑，趨勢沒有立即反轉，但震盪一定加劇，追高則有短套可能。

空頭市場的定義：多頭進行一段時間後，指數下跌20%。熱門AI股以7/27之前的高點下跌20%為基準，廣達213、緯穎1,716、光寶科123、欣興166、技嘉306、奇鋐294、建準124、台積電475、華星光156、台燿113、緯創129、創意1,612元為長線持有者動態停利點。若股價又創新高，停利點按比例往上調整，直到再也漲不動為止。

廣達第一季EPS1.68元，6月單月EPS1元超乎市場預期，有數字做後盾7/27開盤再度挑戰本波高點266.5元。廣達5月起挾AI高人氣沿6日均線上漲，短線拉回支撐正是6日均線。

緯穎自2,145元回檔，箱型整理區間在1,800~2100元。想進場要等箱底。

光寶科7/25最高154元創新高但創高幅度不大，僅比7/17高點153.5多0.5元，提早進入橫向盤整。支撐在盤整區低點134元附近。

熱門AI股7/27唯一K線收紅是欣興:下跌紅K，並沒有特別強。7/19與7/25形成完美對稱高點(208元)，疑似M頭，屬於較弱的AI股，支撐先看7/13~7/14跳空缺口179元。

技嘉浸沒式散熱方案打入台積電綠色機房供應鏈，市場也一片浸沒在想像未來AI伺服器強勁營收成長動能情緒裡面，7/25成交192億攻上本波新高留極長上影線，短空略佔上風，回檔支撐為上升中的12日均線，目前在333元。

奇鋐近4天高點不一，低點相近（336、340、337.5、340元），彷彿隱形銅牆鐵壁，跌破6日均線336元以上將構成壓力，支撐前波高點314元附近。

7/27建準股價創新高，10元上影線也是新高，投信拚績效買超3,281張，外資賣超3,821張，內外資對作，土洋看法分歧，不宜追價。

身為晶圓代工龍頭的台積電，美銀證券高喊目標價720元，股價卻在570元附近原地踏步，是最弱AI股。台積電6、7月開始盤頭，高點不來，低點568、563、557元越來越低，7/21向下跳空確認頭部，6、12日均線反壓沉重，大支撐在3月高點539元。

台股7/27最瘋狂最刺激股票，非華星光莫屬。先開高，自188.5跌到166.5元，殺12%，從166.5漲到195元，拉17%，收180.5再殺7%，單日振幅36%，當沖無論多空都被橫掃出場，檔位跳動飛快程式單穿梭其中，線型陡峭，交易速度慢的人建議避開。

台燿7/27走勢十分戲劇，盤前買單簇擁延後開盤，9:02以138元開出第一盤後，1分鐘內強鎖漲停139.5元。9:53突冒出三筆超過百張賣單，隔日沖竟不等明天先開溜，台燿漲停打開急墜135元，一度下探129元。台燿與台光電同一天於7/26公布第二季財報，台光電單季每股賺3元，台燿上半年EPS0.23元一起嗨？恐因本益比過高修正，短線支撐7/20高點118.5元附近。

上市多年，緯創難得被處置，7/14~7/27分盤交易，走勢相對溫和，買盤期待「越關越大尾」。前波7/17高點145元為重要支撐，關出來人氣更旺，股價可望再上層樓。前波高點不守，則須提防作頭。

5、6月創意漲勢乾脆不拖泥帶水，7/25雖創新高，7/27與7/14低點相差不遠，漲漲跌跌步履顢頇，推升力道減弱，多方露出疲態。短期整理區間約為1,750~1950元，有意介入請靜候低點。論起AI，創意才是正宗，如果創意上不去，其它AI股也走不遠，就是該休息的時候了。

資深分析師 王文良

【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出

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