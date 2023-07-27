莊佳螢｜AI、散熱飆漲後 重電股有望接棒?

美國聯準會如預期7月升息1碼，將利率提高至5.25～5.5％之間，也保留未來繼續升息的選項，利率決策出爐後，美股四大指數漲跌互現，台股在半導體、金融各有表態，終場上漲79.21點，收17,241.82點，成交量3,496億元；櫃買指數同步反彈，上漲2.23點，收221.81點。

近期台股的當紅炸子雞，莫過於AI族群，像是AI伺服器，其中以（2382）廣達，最具有代表性，AI伺服器需求強勁，讓廣達（2382）相關產品出貨可望跳躍式成長；台系龍頭券商預估，廣達今、明年AI伺服器出貨量分別達4.3萬台與9.9萬台，貢獻營收則為1,600億與3,664億元，均逾倍數成長，更給予目標價上調至300元；另外（3231）緯創，在出清立訊持股，認賠約55億元，的利空消息出現後，解禁期間，利空不跌反漲，股價持續沿5日線上攻，還創掛牌新高，就表示強烈的攻高的企圖心，明日將聚焦（3231）緯創出關後的表現，預計在解禁後有機會在攻一波。

再來AI族群噴出後接棒，就是冷革命商機崛起的散熱族群，近期表現非常的強勢，上次我們在工商時報專欄中預告，散熱有機會接棒AI表現後，預告並點名（2421）建準 、（3338）泰碩，不僅兩檔股票紛紛改寫新高，投信著墨的（2421）建準八天噴出五根漲停，夾持著高券資比的優勢，目前券資比更衝破五成之多，持續的軋空讓股價向上表現，更驗證我們的看法。

而散熱股全面發動後，我認為下半年的主流可鎖定在重點族群身上，台電強韌電網計畫，台電在去年9月公告將投資台電強韌電網5,645億元，加上美國政府上兆美元基建計畫，發現台廠品質優越，因此直接對台採購，這對台廠重電公司一大利多訊息，有（1504）東元、（1513）中興電、（1519）華城、（2371）大同，將有機會接連表現；華城是帶頭大哥，分盤還能創掛牌新高，而（1513）中興電因涉雲豹甲車弊案，導致股價下跌，但近期也出現止穩訊號，未來有機會在八月份實施庫藏股下，止穩反攻，另外更值得留意，（1504）東元投信近期開始著墨，基本面也較強，奪得台電44億電力統包工程，在手訂單逾300億，預估今年EPS將較去年成長70％，都是大家可留意的重點。

（文／摩爾投顧莊佳螢分析師）

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