陳立委｜AI股後市看財報 留意3檔題材股

本周AI概念股漲勢受阻，主要是創意（3443）法說會財報業績，法人重視的財報獲利不如預期，使得股價表現不如人意，顯然AI股價漲多之後，市場對於財報的敏感度變高了，這也預告AI概念股動能的暫時衰竭，但下半年AI仍是主流股，不需要一竿子打翻一條船，只要個股的獲利持續成長，股價趨勢向上競爭力不變。

台股指數早盤在平盤左右震盪整理，以技術線型來看，近二個月台股兩次波段高點位於17,400點附近，結果沒能夠再往上進攻，在股價上形成壓力區，指數短均線也有糾結的現象，後市對多方不利，且昨日指數達到17,463點時，法人馬上轉向減碼，整個7月在滾量向上攻時，法人都有在調節籌碼，投資人應該有所警覺，操作上不可大意。

現階段台股進入整理週期，但只要個股基本面良好，且未來產品有競爭力，股價仍會持續成長，近期可留意題材股，如：

1.創源（4160）：去年全年EPS1.06元，今年第一季EPS0.31元，前6月營收較去年同期成長2.18％。創源（即將更名為訊聯基因）為基因檢測診斷公司，健保署長日前表示，為滿足癌症病患精準醫療需求，最快明年第二季將基因定序納入健保給付，未來納入健保給付後，可以預期對於創源基因定序檢測的營運將有很大的幫助。

2.興勤（5371）：去年全年EPS10.72元，今年第一季EPS2.34元，前6月營收較去年同期成長-4.42％。興勤為電子保護元件研發製造大廠，主要營運為提供過電流保護、過電壓保護、過溫度偵測與防護，三大類的電路保護解決方案，隨著下半年客戶出貨暢旺，營收及毛利率可望逐季成長，今年獲利有機會較去年成長。

3.中航（2612）：去年全年EPS3.88元，今年第一季EPS0.88元，前6月營收較去年同期成長-14.05％。中航為散裝貨輪運輸公司，本業在第三季已經開始好轉，加上旗下子公司航偉汽車推出全新世代六期旗艦曳引車，為全台首輛電動重卡，可望搶攻電動重卡市場，今年營運業內業外皆美麗。

啟發投顧分析師 陳立委

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