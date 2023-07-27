估Q3主流仍是AI概念股 這3檔題材股可留意

目前主要資金還是圍繞在AI概念股，如AI伺服器組裝、散熱、高階銅箔基板CCL等，短期內AI 題材火熱，預估第三季主流仍是AI概念股。



現階段AI類股雖然近期漲幅較多，但多數研究機構並未有下修的狀況，短期內均不見破綻，停利點可稍做提高，而後續操作需密切留意營收及毛利率是否有同步成長、時刻關注市場動態並管控好資金調度。



昨日美國聯準會決議升息1碼，符合市場預期，但主席鮑爾重申要讓通膨回到2%的目標還有一段長路要走，並拒絕回答有關9月的利率政策。不過台股指數在AI浪潮帶動下，今日開高走高，早盤一度大漲至 17,282 點，一舉收復所有均線，後續只要關注通膨重要數據CPI指數，如果CPI持續下降，台股指數仍有機會挑戰萬八，操作上建議投資人可留意股價在低基期，且未來產品潛力佳的個股，如：



1. 鑫科（3663）：去年全年EPS 1.12元，今年第一季EPS 0.11元，前6月營收較去年同期成長 -23.38％。鑫科為薄膜濺鍍靶材加工銷售公司，日前友達法說強調，面板報價將逐季上漲，下半年面板靶材營運好轉，毛利率可望提高，加上半導體靶材開始布局CoWoS封裝製造，未來成長潛力高。



2. 韋僑（6417）：去年全年EPS 4.5元，今年第一季EPS 0.95元，前6月營收較去年同期成長48.79％。韋僑為無線射頻識研發及製造大廠，新投資的台中大里仁化工業區新廠已啟動並導入自動化生產，有效降低成本營運，隨著工業4.0擴大出貨持續成長，加上醫療耗材市場需求暢旺，下半年營收可望持續成長。



3. 中航（2612）：去年全年EPS 3.88元，今年第一季EPS 0.88元，前6月營收較去年同期成長 -14.05％。中航為散裝貨輪運輸公司，中航今年有2艘新船加入，有助於今年穩健獲利表現，加上俄羅斯退出海港口農產品外運協議，醞釀糧食危機，也帶動散裝船運運價大幅上漲，毛利率可望提升。

啟發投顧分析師

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