白易弘｜短線過熱 AI伺服器族群輪動

加權指數下跌36.34點（-0.21％）收 17,162.55點 成交金額3,638億元

加權指數週三（26日）開高後區間震盪，台積電、聯發科呈現弱勢，廣達、緯創等AI概念股則續強AI伺服器族群主將廣達續強收漲4％，再創收盤新高；AI族群短線已有過熱現象，需時間沉澱，可觀察八月初公告的七月營收，真正受惠股七月營收應比六月營收佳。碳權概念股表現續強，軟體族群一枝獨秀，資通（2471）、凌群（2453）、叡揚（6752）、倍力（6874）續飆漲停，東捷資訊（6697）也有超過8％的漲幅，伊雲谷（6689）則開高走低走勢稍弱。

技術面部分，加權指數日K黑棒回測五日均MACD負值擴散。操作上不宜追逐當日強勢股，指數趨勢偏向17,000~17,500之間震盪整理走勢。

選股方向 AI伺服器相關產業受惠股

英業達（2356）

英業達先前於第一季時發表的VectorMesh AI加速器系列，除具低功耗、高效能、高彈性架構等三大優勢，並可支援先進AI人工智慧推論運算，從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，提供一條龍且客製化的整合服務，不僅能大幅縮短客戶產品開發時程，預計於今年第四季起晶片就將陸續下線產製。

萬潤（6187）

萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測（AOI）主要供應商，6月自結合併營收1億元，月增8.77％、仍年減61.96％，為近7月高點。第二季合併營收2.75億元，季增達21.14％，受惠台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，下半年有望較上半年成長逐漸走出營運谷底。

今（27）日觀盤重點

1.AI指標個股如緯創、廣達是否續強。

2.FED利率決策會議後台幣升貶走勢。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!