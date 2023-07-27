劉烱德｜AI股過熱 充電樁股又起

昨日美國聯準會公布利率決議，決定再升息一碼將利率拉升到了5％~5.25％，鮑爾在說明會上表示保留持續升息的選項，目前芝商所FedWatch Tool顯示聯準會9月利率決議再升息的概率是20.0％；昨日美元指數不升反降，美股四大指數僅道瓊延續升勢收盤上漲82.05點漲幅0.23％（波音股價大漲8.72％），其餘主要指數則是全部收跌，Google股價大漲5.59％但那指收跌0.12％，標普500指數收跌0.02％，費半指數收跌1.49％，台積電及聯電ADR則是分別下跌0.91％及1.64％。

昨日加權開高走低，台積電拉尾盤，終場指數跌幅收斂下跌36.34點收在17,162.55點，成交量3,630億元，多方遭遇賣壓力守10日線。新台幣匯率終場升值5.4分收在31.252兌1美元。

外資買超13.74億元，台指期減多單未平倉淨多單剩下1,619口；投信賣超19.96億元，自營商賣超20.7億元，合計三大法人買超27.03億元。類股電子AI過熱，多數個股衝高拉回，盤面由傳產及金融權值股扮演穩盤角色。

行情看法不變，Q3震盪，但多頭行情延續，AI硬體過熱建議修正後再低接；短線利多訊息北美、歐洲、日本、南韓的七家汽車大廠昨日發布聯合聲明，表示利用美國政府的補貼正在組建一家合資企業，在北美提供電動車充電服務，安裝至少3萬個快速充電樁。市場預估，特斯拉和這家新成立的合資公司的投資，將滿足美國電動車基礎設施計畫的要求，即支持在美國安裝50萬個超級充電樁。今日可留意相關概念股台達電、光寶、康舒、飛宏短線的表現。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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