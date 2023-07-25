生技展在即 不只AI醫療 3檔低位階香噴噴

一年一度眾所期待的亞洲生技大展即將在27～29日隆重登場，近期人工智慧（AI）狂潮蔓延至生技族群，但生技族群當然不僅止於AI醫療，還有CDMO、新藥、原料藥、醫材等相關次族群。

生技類股已漸漸擺脫掉市場上貼的「炒股」標籤，除了新藥類股之外，還是有很多生技次族群都有強勁的基本面做支撐，但股價仍處在相對低位階，都是值得投資人留意的部份。

其中，像是皇將（4744）是國內製藥包裝龍頭廠，生產線搭配AI應用，營收有九成來自國外市場，今年2月取得韓國軟膠囊製造商昌誠100％股權，4月完成併購後開始貢獻營收，6月營收年增26.6％，目前美國、韓國成長動能無虞，印度、台灣市場下半年營運也將逐步向上，依照設備業的常態，下半年業績都會優於上半年，皇將整體營運展望佳，明年表現又會更勝於今年。

再者，承業醫（4164）6月營收年增117.81％，由於北醫質子中心醫管業務成長快速，及下半年國防部標案營收挹注，下半年營收與毛利都有望優於上半年；另外，輻照工廠則預期在年底前安裝完成並開幕，爾後也將承接減菌與改質等業務，更有機會切入電子產業、低軌衛星製程開發產業。

聯合（4129）主要產品為人工膝關節與人工髖關節，而人工關節在醫療器材為一項剛性需求產品，歐洲、台灣、日本以及美國市場營運表現大幅成長，其中以歐洲市場成長幅度最為顯著，聯合骨科毛利高達70％以上，在歐洲市場毛利率則較於其他市場高；展望未來，聯合與國際大客戶策略合作機器人手術人工膝關節，開啟邁入AI精準醫療第一步。

上述個股都屬於基本面展望無虞的績優醫材相關類股，投資人除將眼光持續放在AI熱門電子股上，不妨也可以著眼接下來半年報有亮點的個股，趁低檔進場布局。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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