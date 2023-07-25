陳立委｜Fed升息尾聲 留意3檔題材股

美國聯準會（Fed）預計於周三公布最新利率政策，預估升息一碼的機率高，升息當然會造成資金從股市中流失，但聯準會前主席柏南克，表示7月升息很可能會是最後一次，有助於台股後市發展，預估台股後續走勢仍偏樂觀看待。



上周台積電法說會對全年營收展望不如預期，但也再次強調AI伺服器的需求仍高，估計AI至少有5到10年快速發展的光景，短線上資金的焦點仍在追逐AI概念股，不過還是要謹慎不可大意，一旦曲終人散，回檔的速度也可能會很快，操作上留意法人的動向及技術線型是否有留下上影線。



聯準會利率升息已到尾聲，經濟持續強勁，消費者信心指數回升至近2年來新高，且通膨持續降溫，持續建議可布局產品有競爭力及趨勢性類股，如：



1. 長佳智能（6841）：去年全年EPS 1.54元，今年第一季EPS 0.03元，前6月營收較去年同期成長19.53％。長佳智能為醫療AI領導公司，近期取得衛福部認證核准，腦出血檢測系統電腦斷層掃描影像，使用AI演算法評估是否出現急性腦出血之特徵，輔助臨床決策，加上搶攻東協醫療市場，下半年營運可期。



2. 晉弘（6796）：去年全年EPS 2.2元，今年第一季EPS 0.39元，前6月營收較去年同期成長15.68％。晉弘為醫療光學、機構、電子模組的研發與生產大廠，近日軟式電子鼻咽喉鏡取得日本醫療審查合格，挹注公司業績迎來成長，而晉弘也開始發展AI技術進行視網膜影像判讀，可望搭上AI這波熱潮。



3. 邁達特（6112）：去年全年EPS 2.19元，今年第一季EPS 1.17元，前6月營收較去年同期成長 19.24％。邁達特為專業資訊應用服務供應商企業，惠人工智慧、大數據、資訊安全等三大動能，營收穩定成長，而子公司聚上雲榮獲Google Cloud認證，提供雲端備援和託管維運等服務，未來營收及毛利率可望提高。

啟發投顧分析師 陳立委

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