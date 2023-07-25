蔡正華｜AI賺錢效應持續 觀察漲勢能否再擴散

儘管市場預期美Fed升息已近尾聲，但在台積電對於下半年看法保守下，行情持續於萬七附近震盪。先前提到周K線出現日出訊號，代表多方表態，但因隔周的日K線隨即出現日落訊號，顯示表態後的多方不急於上攻，行情走震盪向上。目前多空持續在17,401~16,593點之間拉鋸。

本周對於多方而言，兩個防守關卡能否守住將決定了多方攻擊意圖的強度，首先是上周低點16,859點，多方若能守穩則代表7月中旬的周日出持續，本波攻勢仍在進行；再來是周日出紅K棒的低點16,635點，倘若16,859點不守，指數就會下探周日出紅K棒低點，該處將考驗多方對於第3季行情的態度，後續進一步觀察。

當前的AI人工智慧股已出現了賺錢效應，即便上周行情普遍拉回時，仍有買盤進駐。賺錢效應是否持續，通常可由幾個條件來研判，包括市場邏輯的純粹度、盤面題材的集中度等。目前盤面上，市場邏輯就是與AI有關的股票相對抗跌，與AI伺服器關係密切的股票往往相對強勢，特別是AI伺服器的技嘉、廣達漲停，而緯創、英業達、華碩等也大漲，指標股續強，自然讓人進一步把資金集中在伺服器供應鏈上，如散熱的力致、奇鋐、雙鴻、協禧、廣運、其陽，PCB的金像電、楠梓電、健鼎，銅箔基板的台光電、台燿，封測及代工的華泰，機殼的勤誠、迎廣等，股價都有買盤進場，推升股價維持強勢。另外，AI機器人的廣明，資訊服務的緯軟、宏碁資訊等，也有資金進駐，這就是AI股賺錢效應的顯現，後續觀察AI股漲勢能否再度擴散。

其次是盤面題材的集中度，以這次AI漲勢來看，與AI伺服器的關聯性成為了股價漲升的關鍵，資金很集中在與AI有關的股票上，反倒是其他電子股或其他產業股，這次市場就相對保守。即便軍工股、生技股、重電股、觀光股等個股一度出現表態，但因市場認同度不高，漲勢多數屬於一日行情，隔天未能續攻，反而衝擊了市場對其他族群的信心，非AI族群賺錢效應不明顯，故與其等待其他族群轉強，如今資金寧願集中在AI族群上，在AI股集體轉弱之前，操作仍以此族群為主。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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