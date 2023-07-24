賴昇楷｜多頭防線有守 留意6檔潛力股

上周台積電法說利空帶動台股短線走弱，接下來美股超級財報周也陸續會有谷歌（7/25）、微軟（7/25）、超微（8/1）、蘋果（8/4）等公布財報，此外8/14以前各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報，接踵而來的利空和不確性因素造成台股短線陷入弱勢格局，不過近期多頭仍守7/13首次爆量換手的低點，代表台股短線結構尚未破壞。

今天日、韓股市皆有不小漲幅，不過台股依舊延續弱勢格局，大盤僅僅小漲2點，櫃買指數甚至增量下跌0.73％摜破月線，所幸前述7/13低點都有守住，大盤甚至撐在「萬七」關卡與月線之上，說明多頭並沒撤守，且若還原大盤今年以來除息蒸發掉的400餘點點數，位階依舊強於絕大多數國際股市。

退一步說，即使台股短線再遇利空跌破支撐也無須太過緊張，因為就指數觀點而言，本波漲勢已經深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作，既然頭都洗下去了，多頭後續想再挑戰歷史新高的企圖不言而喻，況且總統大選下半年逐漸升溫，根據歷史經驗往往會有護盤力量、政策利多加持，波段多頭趨勢不致輕易改變。

台股多頭趨勢沒變，除去短線正乖離偏大的個股之後，可留意下列6檔潛力股：

1.華城：（1）業務包括生產變壓器、配電盤、開關設備與相關配電器材、工程承包等。4、5月累計稅後EPS達1.07元，已優於Q1的0.79元，隨著6月營收暴衝至14.03億（月增128％、年增50.1％），Q2的EPS可望高於去年Q4的1.83元。上半年營收46.43億，年增率35％。（2）今年營運成長動能來自三方面，一是台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上；二是國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合；三是外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年營收包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30％以上，整體在手訂單超過100億元，訂單能見度已達三年。

2.保瑞：（1）去年下半年啟動的雙引擎策略（全球藥品代理銷售及CDMO代工業務）逐步發揮效益，去年稅後EPS達18.52元。自身的CDMO（委託開發與生產服務）業務今年Q1已較去年成長逾17％（今年預計新增10個國際客戶），Q1營收48.64億元年增335％，毛利率拉升至40.3％，EPS達到13.62元創單季新高。（2）子公司「安成藥業」自行開發的胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule在1月下旬於美國上市後，不再需要支付Takeda（武田藥品）銷售分潤金，因此大幅提升整體毛利率，推升獲利表現。目前胃食道逆流藥品在美國僅有一家原廠與安成及漢達兩家學名藥廠上市，不僅尚未出現削價競爭，並且安成藥市占率40％更是居冠，這顆藥是今年重要營運成長動能。另一自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule（對照藥品為BENTYL）也已獲得藥證，後續仍會繼續推出學名藥自行銷售。（3）Q2起不再銷售低毛利產品，預期未來三季毛利率都會優於Q1，Q2毛利率就有望挑戰45％高標水準。

3.台耀：（1）去年每股盈餘3.4元，今年原料藥、針劑廠與CDMO業務將合力推動營收成長20％以上，毛利率將較去年提升，轉投資也不再成為拖累，全年營運動能轉強。（2）原料藥（以降膽固醇藥的原料「降膽磷API」為主）營收穩健向上，成長動能最強的針劑廠持續進行及完成國內外查廠，與Fresenius Kabi（費森尤斯卡比）合作的抗乳癌藥物注射劑，第一季已取得台灣藥證，預計下半年取得健保價後開賣，屆時就有銷售分潤進帳，美國藥證也即將送件。CDMO部份，抗體藥物複合體（ADC）是主要項目，針劑廠未來也將整合至服務中。（3）台新藥（6838）是持股46％的子公司，治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥「APP13007」在2022年底美國三期臨床解盲成功，預計上半年向美國FDA提出NDA（新藥上市查驗登記）。中國市場方面，「APP13007」已經授權給遠大醫藥，今年也將啟動臨床試驗。

4.亞力：（1）重電設備廠，在電動車、太陽能及電氣化軌道等領域布局完整，機電設備產品將持續受惠台電10年5,645億強韌電網計畫，加上電信產業對基地台與交換機房的能源使用效率提升需求十分殷切外，訂單能見度明顯拉長拉高許多，預計今年營收將再創新高。（2）是重電業唯一跨足太陽能變流器的廠家，今年以60kW為主力，由於已接獲多筆大單，預計全年出貨上看250MW，為歷來出貨之最。

5.世德：扣件廠，為全球汽車大廠（GM、VW、BMW、BENZ等）的第一階零件供應商。Q1EPS達2.05元（優於去年Q1的1.58元），創同期新高。上半年營收14.29億，年增率3.36％。Q3接單穩定成長，稼動率維持高檔，隨著歐美車廠加速佈局電動車，今年電動車訂單營收佔比可望突破30％。

6.曜越：（1）主要發展電競市場零組件與周邊品牌業務，開發出TT RGB PLUS生態系統搭配AI語音控制，成功將AI人工智慧科技導入電競水冷散熱產品，讓使用者透過聲音同步控制個人系統之燈光色彩，也是隱藏版的AI概念股。（2）公司的散熱、機殼、電源供應器等產品線均走高階路線，去年下半年布局電源供應器ATX3.0搶占市場先機，今年順利取得佳績帶動上半年營收攀升至22.26億，年增率53.36％。下半年的成長動能來自於旺季效應及電競機殼換機潮，電競機殼毛利率優於電源供應器，全年可望繳出逐季成長的佳績。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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