陳秀芳｜大盤萬七震盪 生技避險買盤加溫

上周五美股四大指數漲多跌少，僅有那斯達克下跌，其中費半上漲0.96％，今日台股開平狹幅震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.36％、1.03％，終場大盤小漲2.91點，收在17,033.61點，成交量能維持在四千億左右，達到月均量。

今日台幣匯率貶值來到31.355附近，從資金流向觀察，電子成交比重增至七成以上，來到72.91％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為31.94％、13.18％，今天漲幅較大的族群為電腦及週邊、造紙族群，漲幅4.55％、3.89％；表現相對弱勢族群為居家生活、資訊服務族群，跌幅皆為2.59％。

從技術面觀察，看法仍不變，守住16,994點仍以強勢偏多震盪看待；OTC今日走勢較加權不同，跌幅0.73％，今日較抗跌的族群為電腦及週邊設備、數位雲端族群，漲幅為1.35％、1.19％，表現相對弱勢的為化工、觀光餐飲族群，跌幅為2.14％、3.07％。

今日資金醫療資訊技術、散熱以及造紙指標有買盤進駐，其中上周熱門的長佳智能（6841）今日稍做休息，反而低價的安克（4188）、商之器（8049）紛紛攻上漲停；再者，散熱股續強，今日有五檔漲停分別為元山（6275）、動力-KY（6591）、協禧（3071）、雙鴻（3324）、業強（6124），泰碩（3338）漲幅7.33％、保銳（8093）漲幅5.76％；最後碳權交易所8/7成立，亦帶動造紙指標漲勢，士紙（1903）漲停、華紙（1905）亦有8.15％的漲勢。

在生技族群的部份，保瑞（6472）收上千元，有見到生技類股買盤有加溫，像是長線動能無虞的美時（1795）今日漲幅逾4％、新藥股的華安（6657）漲停，再度創下波段新高，本周生技展將登場，持續可留意生技次族群表現。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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