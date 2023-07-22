AI概念股該不該抱？王文良授1招免煩惱

緯創、廣達、英業達等電子業傳統代工大廠，過去十年，年復一年，穩健經營，除息、填息，股價走勢平淡溫和，最近搭上前所未見AI浪潮，出現史無前例噴出漲勢。今年1/3緯創、廣達、英業達分別收29.2、82.1、26.1元，到7/20為止最高漲到145、211、70.7元，AI伺服器三雄以緯創漲幅396%居冠。台股高檔震盪、AI股題材火燙、人氣旺、成交量大，是每天當沖熱門標的，低檔買進並長期持有者看見帳面浮現難以置信巨大報酬內心充滿喜悅激動不已，然而，股價漲這麼多也會煩惱：該不該續抱？幸福的煩惱。

常見的停利方法：目標價、基本面、固定、均線與動態停利。以緯創為例說明。

目標價停利：看似簡單明確，實則不堪其擾。緯創目標價滿天飛，哪一個是真的？外資改來改去，先47元，再反悔改135元，80、101元都有法人喊過，最新目標價176元，幾乎每天冒出新目標價。

基本面停利：緯創每股淨值34元，2022年EPS4.01元，每股配息2.59872094元，6月營收810億9,860萬元，年減20%。股價淨值比3.95倍、本益比33倍、殖利率2%，營收衰退，端看各項數據股價不便宜也不合理，既然市場沒人在乎數據，基本面就不足以評價AI概念股。

固定停利：對股票有想法的人，腦海自動畫出股價波動範圍，預設漲幅百分比停利。以買進成本的往上加10%、20%作停利點，低檔採用此法買進緯創，完全享受不到後來股價急速狂飆快感，最容易在起漲點將未來倍數漲幅的股票賣光光：成本30元在33、36元出場；成本50元在50、60元出場。若手上有一籃子股票，採用固定停利法，最早賣掉的股票最飆，因為最強。

均線停利：取一條移動平均線為基準，除非跌破均線否則續抱，股價在均線之上為前提，進行波段操作。緯創7/20收134.5元，30週移動平均線遠在54.49元，將長期均線作為停利點跟外資47元目標價一樣離譜；採用短期均線停利，股價橫盤整理區間動輒跌破均線，反覆上下震盪來回幾次才大漲創新高，情緒與均線糾結一起，短期均線太過敏感，停利後股價又突破均線，害怕錯過心態導致追高殺低陷入過度操作無法自拔。

動態停利：隨著股價上漲，逐步向上調整停利點。承擔風險能力與帳面獲利幅度成正比，創新高價立即向上調整停利點。假設30元買進緯創，股價漲至40元，設定最高點之10%停利，回檔至36元賣出，仍保有6元獲利，若股價最低未跌至36元，進一步大漲至50元，帳面獲利增加，停利範圍改15%，可承受50~42.5元震盪，股價過100元後將停利範圍擴大至20%，7/17最高145元，停利點為116元，萬一外資最新目標價176元來了，也不要急著賣，將停利點調整為140，說不定未來，高價之後還有天價。

緯創今年3、4、5、6、7月最高點41.35、46.7、51.4、85.4、145元，最大拉回幅度6.3%、7.5%、12.5%、11%、15%，過了50元、100元後最大回檔幅度在15%、20%以內。採取動態停利，不容易被洗掉，缺點是無法賣最高點，必須放棄一部分利潤，優點是能參與大部分的行情。透過券商APP、API交易介面或是交代營業員設定動態停利範圍，任由行情波動，股價創新高系統主動調整停利點，免盯盤少了情緒起伏，就是買到飆股波段大賺的秘訣。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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