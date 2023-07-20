陳秀芳｜成交量縮小漲 留意生技族群

昨日美股四大指數漲多跌少，其中費半下跌1.06％，今日台股開平狹幅震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.34％、0.57％，大盤上漲48.45點收在17,164.89點，成交量萎縮，未達月均量。

今日台幣匯率來到31.055元附近，從資金流向觀察，電子成交比重來到68.42％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為25.83％、13.53％，今天漲幅較大的族群為造紙、觀光餐旅族群，漲幅3.63％、3.43％；表現相對弱勢族群為生技醫療、水泥族群，跌幅為0.81％、3.16％。

從技術面觀察，今日量縮反彈，短線仍維持強勢多方架構；OTC今日走勢較加權凌厲，漲幅0.73％，站回五日線之上，今日較漲幅較大的為觀光餐旅、資訊服務族群，漲幅為3.9％、3.37％，表現相對弱勢的為光電、文化創意族群，跌幅為0.78％、1.19％。

今日資金流入觀光、飯店以及飛機零組件，其中五福（2745）、易飛網（2734）、燦星旅（2719）、寒舍（2739）以及亞都（5703）攻上漲停；沉寂已久的飛機零組件再度見到買盤點火，亞航（2630）漲停、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）以及漢翔（2634）漲幅3.72％~9.07％不等；而昨日被中興電（1513）利空事件衝擊的重電族群，今日多檔個股反彈，亞力（1514）、士電（1503）以及華城（1519）漲幅6.43％~8.38％不等；重電族群基本面長多確立的情況下，股價拉回則可擇機依照技術面進行切入。

在生技族群的部份，保瑞（6472）再創下新天價，股價來到955元，離千元之路不遠了，而AI醫療族群漲跌互見，長佳智能（6841）、明達醫（6527）續強，接下來仍可持續留意生技次族群的表現。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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