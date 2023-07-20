陳立委｜台股再轉強 留意3檔題材股

台股指數自從創下波段新高後，已連續2天開高走低，顯然有部份投資人逢高獲利了結，不過近期通膨數據回落有助於升息的預期下降，加上消費者信心指數回升至近1年來新高影響下，今天台股指數以17,104點開出，指數呈現開低走高，多方再度拿回發球權，只要指數能守穩月線，短線上仍有機會挑戰前波高點17,401點。



類股方面，消費者在旅遊消費的支出仍有活力，有望維持觀光餐旅類股營運動能投資人可留意富野（2736）、易飛網（2734）及南仁湖（5905）等。資訊服務類股方面，受惠微軟與雲端服務訂閱制收月費及碳平台交易所即將在下個月成立，相關個股如緯軟（4953）、宏碁資訊（6811）、邁達特（6112）及倍力（6874）等表現亮眼。



展望第三季，只要國際情勢不要再出現黑天鵝，對台股長遠發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，獲利良好且未來訂單無慮的績優股來布局，如：



1.華航（2610）：去年全年EPS0.48元，今年第一季EPS0.22元，前6月營收較去年同期成長21.33％。華航為客運、貨運航空公司，機上內艙不僅有米其林三星私房料理，且提供4K HD大營幕，客運運能已達疫情前水準，加上近期取得台北往返布拉格航線，未來營運可期。



2.台表科（6278）：去年全年EPS13.82元，今年第一季EPS0.97元，前6月營收較去年同期成長-35.55％。台表科為表面貼裝技術（SMT）生產方案供應商，第一季受淡季影響表現不理想，第二季營運已開始回溫，6月單月EPS達0.97元，下半年出貨量持續放大，預估全年仍可賺一個股本。



3.雷虎（8033）：去年全年EPS0.07元，今年第一季EPS-0.10元，前6月營收較去年同期成長-0.63％。雷虎為無人載具製造大廠，除了空中無人機之外，也研發無人水下載具，新產品潛艦海狼號將在今年9月航太展出，加上微型無人機現正進行試飛，近期可望完成國防部單位驗證，未來有望天空、海底通吃。

啟發投顧分析師 陳立委

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