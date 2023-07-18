丁彥鈞｜台股爆量震盪 留意金融股接棒

美國上周三公布6月消費者物價指數（CPI）僅3％，接近2％的目標值。導致市場對美國升息的預期轉趨樂觀，認為最多再升2碼。而美國十年期公債殖利率也開始下降，新台幣貶值幅度趨緩，外資由賣轉買，推升台股上周持續上漲。不過本周至今，加權指數漲至今年高點17,400左右時即遇到強大賣壓，隨即轉為下跌，今日加權指數下跌106點，終場以17,227點作收，並爆出4,927億鉅額成交量。



近期AI伺服器族群股價強勢，資金流入成長股，漲幅拉高就容易出現獲利了結的賣壓，導致股價波動幅度加劇，投資人須注意風險。隨著成長股持續上漲，價格越來越高，本周資金開始轉入金融股。雖然大盤下跌，但金融指數仍創波段新高。



今年有較多的企業提前於6月發放股利，金融業有股利收入挹注。加上新台幣貶值，國外債券投資有匯兌收益。最後，6月已無產險業務的理賠支出，6月單月自結損益亮眼。由於金融股有殖利率護體，在成長股持續上漲的情況下，金融股的投資價值浮現。



一般金融股被視為邪惡第五波，當漲到金融股時，往往就是多頭的尾聲。觀察過去的歷史數據，若是金融股漲大盤下跌，之後股市走空的機率很高。若是金融股漲大盤也漲，則後續走多的機率高。但是漲跌不是只看一天，還要觀察後續的走勢，若趨勢形成，就必須保守操作。



喜歡短期操作的投資人，當然可以追高買進AI伺服器族群，但是當股價轉弱，不論帳面是否獲利，都要立刻賣出。喜歡長期持有的投資人，這時一定要忍住誘惑。當熱潮過去，資金會重新回到股價被低估的價值股，此時需要的就是耐心。兩種方法沒有對錯，只要能讓資產穩定增加的方法，都是好方法。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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