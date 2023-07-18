AI漲勢進入第二輪 老手曝這些股票有轉機

儘管市場對於美Fed是否持續升息有不同看法，但是周一台股持續震盪向上 K線五連紅。短線上，上周的周K線出現周級別日出訊號（當周高點越過前一周的高點，同時收盤確認）後，確立了周線級別的反攻開始。本周即便遇到空方抵抗，但是只要守住上周低點16635點，周日出的格局就持續，後續只要大盤能夠越過6月的17,346點，並且站穩，就會形成N字上攻，N字上攻與否將是7月下半月的觀察盤面強度的重點。一旦能確立N字上攻，未來等幅測量就有機會挑戰18,500點以上，這是台股下半年的目標，當然也不排除力拚去年歷史高點18,619點。

連續多次提到泛AI人工智慧生態鏈的量體擴大，相關企業越來越多，故在次產業中自然形成了輪動架構。以近日盤面來看，如AI伺服器代工族群，不再由技嘉、緯創、廣達等領漲，而以神達、英業達等漲勢較強，而周一漲勢進一步延伸，位階更低的代工大廠，如仁寶、和碩等股價更是攻上漲停，顯見資金對於AI伺服器概念的偏好。

同樣的邏輯也發生在散熱族群上，不再以雙鴻、奇鋐、健策領漲，而是由位階較低的力致、泰碩、昇貿等持續上攻；再以PCB族群來看，儘管金像電、博智漲多整理，但是逐步跨入伺服器PCB廠華通、瀚宇博等，營運具有轉機，股價也有想像空間，後續都可追蹤。

如果說今年第2季AI伺服器供應鏈，相關GPU供不應求，零組件需求增溫，是在輝達執行長黃仁勳今年到訪台灣後，逐漸被市場正視，股價逐步被反應，則本周AMD 執行長蘇姿丰來台也可望讓AI的熱度持續。

目前不僅是輝達追單，台積電CoWoS封裝產能供給不足，業界傳出台積電已經通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能，進而推升相關個股的股價走強；同時與AMD及INTEL有關的相關繪圖卡（顯示卡）業者，如撼訊、青雲、華擎等，還有AMD封測供應鏈，如京元電等，股價相繼走高，也可留意。另外，蘇姿丰這次來台要拜訪的和碩、微星等合作夥伴，股價也加溫，後續都可列入追蹤。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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