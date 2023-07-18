賴昇楷｜台股拉回都站買方 留意6檔潛力股

七月初台股回檔過程提醒「美國公債殖利率漲勢再起，全球股市一路承壓，台股本身又有除息蒸發點數問題導致指數跌跌不休，但在7/12美國公布六月CPI數據前後有望浮現轉折契機」。

隨後大盤果真於7/11出現「破曉Ｋ線」向上轉折訊號，櫃買指數也於7/14跟進，雙雙朝著前波高點邁進（大盤若是還原除息蒸發點數其實早已創高），昨天即便遇上國際股市普遍回檔利空，大盤與櫃買指數照攻不誤，大盤正式創下波段新高17,346收漲50點，櫃買指數收漲0.34％來到短線新高，兩者成交量雖然略為縮減但仍保持在短天期各均量之上，上市櫃「漲跌家數比」約6：4也算不錯，整體價量配合得宜、類股良性輪動。

聯準會下周即將召開FOMC會議加上美國財報季起跑，這些不確定性因素可能造成近期國際股市較偏觀望，但是基於以下理由，建議台股短線若隨國際股市拉回都站買方：（1）美國6月CPI、PPI數據同步下降，市場預期此次FOMC將是最後一次升息，估計下檔押寶買盤應該也不會少，可望提供強勁支撐；（2）上周四（7/13）大盤與櫃買指數雙雙爆出今年以來最大量，如今爆量之後持續走高顯示換手成功，有利漲勢延續；（3）多頭領頭羊AI族群具備「AMD執行長蘇姿丰訪台」、「輝達（NVIDIA）股價再創歷史新高」、「馬斯克宣布加入AI產業」等一票利多題材助攻。

台股多頭趨勢沒變，除去短線正乖離偏大的個股之後，可留意下列6檔潛力股：

1.泰碩：散熱廠，上半年EPS約1元，Q3取得中國車用客戶的中控模組散熱訂單的8成份額，加上ADAS新款的電控系統散熱也將出貨，營收季增率將超過10％，毛利率也將有Q1之上水準。伺服器水冷方案也已獲中國客戶採用，開案量逐步成長，目前積極耕耘供應到美系品牌廠與CSP業者，這是未來最具爆發力的成長動能。

2.保瑞：去年下半年啟動的雙引擎策略（全球藥品代理銷售及CDMO代工業務）逐步發揮效益，去年EPS達18.52元。自身的CDMO（委託開發與生產服務）業務今年Q1已較去年成長逾17％（今年預計新增10個國際客戶），今年Q1營收48.64億元（年增335％），毛利率拉升至40.3％，EPS達到13.62元創單季新高。子公司「安成藥業」自行開發的胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule在1月下旬於美國上市後，不再需要支付Takeda（武田藥品）銷售分潤金，因此大幅提升整體毛利率，推升獲利表現。目前胃食道逆流藥品在美國僅有一家原廠與安成及漢達兩家學名藥廠上市，不僅尚未出現削價競爭，並且安成藥市占率40％更是居冠，這顆藥是今年重要營運成長動能。另一自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule（對照藥品為BENTYL）也已獲得藥證，後續仍會繼續推出學名藥自行銷售。Q2起不再銷售低毛利產品，預期未來三季毛利率都會優於Q1，Q2毛利率就有望挑戰45％高標水準。

3.晟銘電：去年伺服器機殼營收佔比達80％，客戶包括AI伺服器龍頭廣達及緯創、緯穎、英業達、浪潮、曙光等大廠。今年Computex展出最新的多合一單相式浸沒式散熱機櫃，具備高可靠度及熱交換效能佳，是搶攻AI伺服器訂單的利器，今年營收將挑戰雙位數成長。

4.兆利：軸承廠，已打入中國摺疊手機市占率第一的華為，Q2受惠摺疊機新品放量出貨及NB訂單反彈，營收19.71億元創下最近五季新高紀錄，較上季大幅成長49.5％也較去年同期大幅成長36.1％，加上規模放大帶動毛利率提升，單季獲利明顯走揚，下半年再加上NB市況進一步回溫，成長可期。

5.亞力：重電設備廠，在電動車、太陽能及電氣化軌道等領域布局完整，機電設備產品將持續受惠台電10年5645億強韌電網計畫，加上電信產業對基地台與交換機房的能源使用效率提升需求十分殷切外，訂單能見度明顯拉長拉高許多，預計今年營收將再創新高。公司是重電業唯一跨足太陽能變流器的廠家，今年以60kW為主力，由於已接獲多筆大單，預計全年出貨上看250MW，為歷來出貨之最。

6.宜特：去年營收37.43億元，年增16.46％創歷史新高，稅前EPS達6.4元創下七年以來新高。受惠5G、HPC、AI、先進製程、先進封裝、車用電子等領域帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求走強，5月營收3.36億元，月增11.83％，年增8.7％，累計前五月營收為16.18億元，年增10.1％。具備MA供不應求、3奈米訂單逐步放量、車電爆發、擴產效益顯現四大利多加持，訂單能見度看到Q4年，另埔頂廠去年底材料分析（MA）產能增加30〜40％，今年因應需求提升仍會持續擴產，營收成長動能將延續。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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