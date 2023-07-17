陳秀芳｜大盤驚驚漲 由黑翻紅 留意生技股

上周五美股四大指數跌多漲少，其中費半下跌1.23%，今日台股開低狹幅震盪，由黑翻紅，盤中電子權值股稍作休息，台積電（2330）收平盤、聯發科（2454）跌幅1.3%，終場大盤上漲50.58點，收在17,334.29點，成交量雖未達4,000億，但仍達到月均量。

今日台幣匯率來到31.050元附近，從資金流向觀察，電子成交比重稍降，來到67.18%，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為23.16%、11.7%，今天漲幅較大的族群為生技醫療、化學生技醫療族群，漲幅2.99%、2.08%；表現相對弱勢族群為汽車、紡織纖維族群，跌幅為1.22%、1.63%。

從技術面觀察，今日大盤緩步漲，短線仍維持強勢多方架構；OTC今日走勢較加權凌厲，漲幅0.34%，今日較漲幅較大的為生技醫療、電子零組件族群，漲幅為3.03%、1.55%，表現相對弱勢的為觀光餐旅、文化創意族群，跌幅為1.2%、3.29%。

今日盤面焦點仍為AI概念股，英業達（2356）、和碩（4938）以及神達（3706）攻上漲停；電源供應器以及重電族群表現不俗，電源供應器的僑威（3078）漲停、康舒（6282）以及博大（8109）也有9％以上漲幅；在重電族群的部份，亞力（1514）、樂事綠能（1529）漲停，而華城（1519）亦有8.75％的漲幅。

最後在生技族群的部份，今日見到多方點火，AI資金轉入生技，挾著智慧醫療題材的長佳智能（6841）已拉出三根漲停、醫揚（6796）更是火熱的拉出四根漲停，晉弘（6796）也拉出二根漲停，月底生技展將至，除了智慧醫療之外，仍可留意CDMO、醫材、原料藥廠以及有解盲題材的新藥股。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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