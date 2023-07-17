白易弘｜AI伺服器網通雙主流 台股戰前高

國際情勢

美國最新公布的6 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）兩大重磅報告，均顯示通膨明顯降溫，放緩的通膨數據使Fed本月底升息成為本輪貨幣緊縮周期中最後一次升息的可能性提高。美元指數因升息預期降低而跌破100.0，熱錢回流亞洲。

台股盤勢

加權指數回測季線後，台幣止貶回升外資回頭買超，台股周K線收紅且收復全均線，本周有望挑戰前高與17,500整數區。AI伺服器浪潮持續，本波主流族群的領漲股如：緯創（3231）、廣達（2382）未見轉弱前，仍以多方思維操作為主。近期選股操作以六月及季報表現佳為主，網通與AI族群則屬下半年中長期主流。

本週焦點個股

辛耘（3583）

AI伺服器持續延燒，除了台積電（2330）CoWoS訂單因此暴增外，相關供應鏈也受惠，包括設備廠、封裝設備、材料等，濕製程設備合格供應商的辛耘（3583）第二季營收、獲利續創歷史高，辛耘主要提供的產品項目包含半導體（前段、後段及砷化鉀）、平面顯示器、LED、資料儲存、科學儀器及高科技相關產品，下半年有望在台積電新增訂單加持下，營收持續向上成長。

啟碁（6285）

6月合併營收96.7億元，創下歷史第三高紀錄，第二季營收266.2億元，較前一季成長5.34％，累計上半年營收518.9億元，年成長30.9％。美國總統拜登先前宣布撥款近425億美元在全美興建高速寬頻網路，為網通市場需求注入強心針，市場看好網通產業下半年的成長趨勢。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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