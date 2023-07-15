黃潮未散又掀丰潮 王文良曝AI股續命關鍵

5月輝達執行長黃仁勳現身台北轟動全國，所到之處舉手投足皆蔚為話題，帶動台股難以置信AI熱潮，資金從晶片、IC設計不斷延伸、擴散到所有科技業領域，電源供應器、散熱、PCB、機殼股通通都撿到槍，電子股不是AI就是類AI。然而，要是在7/13追到勤誠、營邦（伺服器機殼），肯定沒有撿到寶的感覺，勤誠從接近漲停板226元殺到192元，營邦從401元殺到跌停板338元，兩支股票盤中向下震盪15、16%。

若黃仁勳是AI界天王，超微執行長蘇姿丰就是天后。

蘇姿丰原本預計7/19抵台，7/13凌晨媒體批露將提早於7/17出席國立陽明交通大學頒授其榮譽博士學位典禮，天后提前駕臨消息讓台股掀起AI旋丰，刺激大盤7/13成交量狂噴4,656億，成交金額前12名：緯創、廣達、技嘉、台積電、光寶、創意、智原、世芯、欣興、奇鋐、緯穎、英業達，清一色AI概念股，其中有7支盤中拉到漲停板，全沒鎖住，這12支股票多數爆量留極長上影線。

市場瘋AI，摩根史坦利替行情降溫，7/9出具緯創目標價47元報告。7/7（五）緯創收盤價106元，7/10（一）小跌，7/11（二）漲停板113元，大摩才意識到先前的目標價有多離譜，立即認錯翻多，將緯創目標價從47元向上調升3倍至135元，評等:超越大盤。

不只看錯緯創，針對創意，6/21亞系外資調降目標價1,159元（劣於大盤），7/6美系外資目標價1,580元（維持加碼），可是創意7/6收盤價1,650元已高於目標價，請問要加碼到哪裡去？外資們反覆無常行徑透露現階段市場對AI股缺乏評價依據，先亂喊目標價，喊錯方向再改口：預估今年伺服器出貨年增70%，十年AI大循環才剛開始。

天王、天后相繼訪台，AI股下一場重頭戲是台積電7/20法說會。台積電第二季營收4,808億，季減5.46%、年減9.97%，半導體衰退是事實，5奈米製程代工英特爾CPU、最大客戶蘋果3奈米處理器都不是法說會重點，是否釋出「確定」由AI帶動下半年營收成長訊息，護國神山能不能拿出真業績，是所有爆量AI股續命關鍵。

外資被天王、天后迷得暈頭轉向，胡里胡塗做出的報告內容顛三倒四。無論任何題材、利多，只要價格與價值嚴重脫鉤，終究形成泡沫，當下還是避開線型陡峭的AI股方為上策。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

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鑫報主筆 總統投顧分析師

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