陳立委｜AI熱潮持續 留意3檔題材股

美國公布6月消費者物價指數（CPI）數據，年增3.0％，不僅明顯較5月的年增4.0％大幅放緩，同時也優於市場原先預期，而CPI的數據也顯示通膨進一步降溫，美國聯準會利率政策可望軟化。

受到CPI數據良好激勵，台股指數16,994點紅盤開出，盤中呈現開高走高，短線上有望站穩月線。類股方面，盤面上的焦點仍是AI概念股，AI伺服器需求大增，持續帶動台廠AI供應鏈人氣續旺，如：廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）、緯創（3231）等，股價一路走揚，加上美系外資原先給緯創目標價僅47元，不到3天外資就認錯重出最新報告，目標價調升至135元，也代表著AI熱潮燃燒不息。

指數重新站回萬七關卡，代表多方重新掌握發球權，近期操作可利用趨勢線、移動平均線等技術指標來識別股票價格上漲的趨勢。當價格突破關鍵的技術水平時，可以考慮買進該股票，而基本面也別忘了要研究，盡量選未來訂單能見度佳且產品有競爭力的個股，如：

1.國統（8936）：去年全年EPS2.52元，今年第一季EPS0.69元，前6月營收較去年同期成長-13.28％。國統為大口徑輸配水管線製造大廠，近期拿下經濟部水利署的石門水庫至新竹聯通管道工程，得標金額高達26.49億元，目前累計的在手工程超過150億元，未來營收將逐季成長。

2.遠雄港（5607）：去年全年EPS4.27元，今年第一季EPS0.84元，前6月營收較去年同期成長-14.98％。遠雄港主要營運為遠雄自由貿易港區，結整合物流、人流及量身訂做服務，從原物料進口、製成及運送配置等，整合上、中、下游作業服務，目前已經吸引知名跨國企業進駐營運，未來營運看好。

3.金像電（2368）：去年全年EPS8.86元，今年第一季EPS0.88元，前6月營收較去年同期成長-15.50％。金像電為刷電路板製造大廠，近年來積極搶攻伺服器領域，隨著客戶對於AI伺服器的需求增加，金像電下半年在AI伺服器電路板出貨量向上提升，下半年營運有機會較上半年成長。

啟發投顧分析師 陳立委

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