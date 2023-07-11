丁彥鈞｜群鷹中出現鴿子 指數跌深反彈

今天加權指數上漲56點，終場以17,140點作收，指數站上所有均線，且KD隨機指標出現黃金交叉，技術面由弱勢稍微轉強，不過籌碼面和基本面仍弱。

美國聯準會主席鮑爾近期暗示，為了對抗通膨不排除再度連續升息。此舉導致新台幣走弱，美元匯率貶至31.1元，探7個月來新低。

由於新台幣有貶值的壓力，外資為了避免蒙受匯兌損失，再加上適逢美國國慶假日，今天外資賣超台股。

內資今日也不再像前幾天一樣買超，由買轉賣，三大法人數據均呈現賣超，賣超金額共計82.3億元。近期台股雖然成交量上升，但法人成交比重卻從4成降至3成。可見近期推升股價的動能來自散戶。

此外，5月景氣燈號續亮藍燈，自2022年11月以來已經連續7個月呈現藍燈。預期同時指標將持續低靡到2023年8月。比較意外的是，領先指標連續2個月衰退，短期操作仍建議保守為宜。

預期加權指數短期將在萬七關卡上下震盪。長期指數有機會跟著台灣的經濟一起成長。短期漲多的成長股，特別是電子股，不建議追高，可以拉回再買；價值股受惠除權息行情，仍可分批投入。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!