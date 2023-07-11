陳立委｜升息循環近尾聲 留意3檔題材股

台股指數以16,675點開出，盤中呈現開高走高局勢，主要是美國聯準會官員亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克發表鴿派言論，他表示無需升息就可以讓通膨降回2％目標，給予市場正面信心。本周三和周四將分別公布美國6 月消費者核心物價指數和生產者物價指數，只要關鍵通膨數據持續下降，指數短線上有機會挑戰月線。

ChatGPT在今年初帶動風潮，生成式AI熱潮延續至今，而AI晶片的訓練、演進模式對運算力需求極大，高階GPU晶片技術需求極高，也帶動AI伺服器大幅成長，AI伺服器概念股如：緯創（3231）、緯穎（6669）和廣達（2382）等下半年出貨量可望提高，且AI伺服器產品毛利較高，營運有望逐季成長。

Fed官員發表談話顯示，升息循環已逐漸接近尾聲，建議投資人可逢低布局未來成長性佳且產品有競爭力的個股，如：

1.強茂（2481）：去年全年EPS4.6元，今年第一季EPS0.34元，前6月營收較去年同期成長-11.08％。強茂為IDM分離器件整流二極體製造大廠，新產品碳化矽二極體，可運用於電動車、充電樁、儲能電源等產業，隨著強茂來勢洶洶參加慕尼黑上海電子展，可望拿下新訂單，下半年營運看好。

2.光寶科（2301）：去年全年EPS6.19元，今年第一季EPS1.03元，前6月營收較去年同期成長-15.13％。光寶科為光電、雲端、消費性電子等資訊服務企業，主要成長來自雲端運算電源、車用電子及5G網通事業，目前與國際大廠有在洽談AI伺服務的GPU電源產品，預估營收將回到逐季成長的軌道。

3.威盛（2388）：去年全年EPS-0.17元，今年第一季EPS-0.16元，前6月營收較去年同期成長15.27％。威盛為半導體積體電路零件組等製造大廠，已從嵌入式電腦轉型為AI智能產品，在智能車載、智能工業、智能建築和邊緣運算等皆有不錯的發展，隨著全球AI趨勢潮流帶動下，威盛重返榮耀指日可待。

啟發投顧分析師 陳立委

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