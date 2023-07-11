蔡正華｜台股拉回整理 三類股成多方焦點

隨著美Fed下半年升息預期再起，台幣貶值，台股也拉回整理。周一盤中，指數一度出現反彈，但在買盤後繼無力下，指數持續收黑。短線上，6月下旬出現周日落的台股，上周跌勢持續；而本周觀察重點在於多方對於6月低點16,477點位置的態度。先前提過7月多方必須守住6月低點16,477點位置才能維持月線的多頭格局，只是守住不等於本月當中完全不能跌破，重點在於月底收盤時能夠站回，故這就留給多頭時間與空間。

這次若7月上半月，大盤直接回測季線（目前仍在上揚，位置約略在16,334點），則到了7月下旬，隨著美升息態勢明朗，台幣匯率有機會止穩，同時今年除息所要配發的股息金額陸續到帳，屆時多方有機會展開一波反攻，故要觀察行情的多方是否以退為進，7月底之前只要站在16,477點之上，多方仍在月K線佔優勢。

近期提到泛AI人工智慧生態鏈的量體擴大，相關企業越來越多，故在次產業中自然形成了輪動架構。而近日即以AI應用不可少，並且搭上美國網路基建題材的泛網通股表現強勢，如光通訊的華星光、統新、光環、星通、前鼎持續走高，網通的中磊、智易、神準等也走強，成為AI股的新方向。

隨著第三代半導體碳化矽（SiC）材料大廠Wolfspeed宣布將在未來十年為車用晶片大廠瑞薩提供碳化矽裸晶及磊晶晶圓，此舉等於加速第三代半導體在電動車的應用，相關族群有資金進駐，如台亞、漢磊、太極、宏捷科、嘉晶等股價都加溫。

當然車電概念也被帶動，如布局車用鏡頭成效漸現的先進光，車用二極體加第三代半導體的朋程、車用揚聲器零件的錩新、車載鏡頭的亞光等，股價相繼表態，後續都可留意。 看好的夏季概念股，空調壓縮機的瑞智股價創新高後，空調股加溫。

受惠政府對於節能家電減徵貨物稅延長二年至2025年6月，加上夏季出貨旺季來臨，如聲寶、三洋實業、禾聯碩、東元等家電股，股價全面轉強，成為部分資金進駐的新方向，未來觀察續航力道。而在疫情後，夏季醫美護膚需求也加溫，醫美的軒郁、科妍、友華等股價相對強勢，也值得持續追蹤。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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