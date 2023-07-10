陳秀芳｜大盤量縮 聚焦營收亮眼股

上周五美股四大指數跌多漲少，其中費半小漲0.01％，台股今日開高震盪走低，高低點差異逾163點，台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）跌幅1.32％，終場大盤下跌11.41點，收在16,652.8點，成交量能萎縮至逾2,700億。

今日台幣匯率貶值來到31.377元附近，從籌碼面觀察，外資今日賣超141.73億、投信買超12.18億；而從資金流向觀察，電子成交比重在6成以上，來到64.84％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為19.02％、8.47％，今天較抗跌的族群為數位雲端、貿易百貨族群，漲幅3.69％、1.23％；表現相對弱勢族群為資訊服務、航運族群，跌幅為1.63％、2.17％。

從技術面觀察，量縮震盪盤，在關鍵點位未跌破前，仍不以反轉視之；OTC今日跌幅較加權重，跌幅0.44％，今日漲幅較大的類股為電機機械、數位雲端族群，漲幅為1.67％、1.06％，表現相對弱勢的為電子零組件、航運族群，跌幅為1.44％、1.88％。

今日盤面熱門族群為工具機業指標，其中有四檔攻上漲停，分別為高峰（4510）、協易機（4533）、喬福（1540）、東台（4526）等，另百德（4563）、瀧澤科（6609）也有3％以上漲勢；另外，挾著酷暑商機，冷氣概念股表現不俗，其中像是聲寶（1604）、禾聯碩（5283）攻上漲停，以及聲寶子公司的瑞智漲幅也見到逾4％。

近期隨著美國公佈好壞參半的經濟數據，FedWatch預期7月升息一碼機率高達93％，然而本周市場聚焦在周三將公佈的6月CPI數據；台股今日短線多空頭家數再度呈現死亡交叉，將造成類股弱勢輪動機率上升，且台幣持續貶值、外資續賣台股，熱錢外流風險再度上升，暨而提升近期操作難度。

今日為上市櫃公司公佈6月營收的最後一天，操作上仍宜選擇有基本面做支撐的個股，在盤勢震盪之際，將有望逆勢突圍。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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