白易弘｜台股測季線 選股操作以防禦為主

國際情勢

美國勞工部公布6 月非農新增就業20.9萬人，明顯較5月放緩且低於預期，不過，包含工資數據在內，本次報告中的部份內容，仍加劇市場對聯準會（Fed）在本月底利率決策會議後恢復升息的擔憂情緒。

台股盤勢

加權指數受外資提款在期現匯同步站在賣方，周K線再度收黑，台股已連三周K線收黑，財政部7日公布6月出口323.2億美元，規模遠低於預期，年減幅擴大至23.4％，為連十黑。近期選股操作以六月營收表現佳與內需題材為主，重電、網通與AI族群則屬下半年中長期布局為主。

本周焦點個股

亞力（1514）

亞力目前在手訂單首度突破百億元、達103億元，創歷史新高，訂單能見度可看到三年，長線榮景看到10年，6月合併營收8.57億元，年增8.98％。第二季營收、獲利續創歷史高，下半年隨台電強韌電網、科技大廠不斷電系統設備訂單陸續出貨。

瑞智（4532）

瑞智為全球第四大壓縮機廠，6月營收17.3億元，月增20.98％、年減6.81％；上半年營收83.85億元。瑞智今年積極調整營運策略、推出新品牌，以及拓展海外市場，期望今年壓縮機銷量至少成長10％，全年營收拚重回200億元之上。6、7月訂單滿載，卻因生產不及，致使6月、第二季及上半年銷售台數及營收全面下滑。大陸三地工廠全面恢復三班生產，氣溫若持續創高，大陸空調市場旺季將遞延至第三季，下半年營收及獲利可望優於上半年。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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