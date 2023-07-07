政府推碳權交易 王文良點名4檔概念股有潛力
6/15台股創本波新高在17,346點狂歡一日旋即跌破萬七，7/4再衝上17,154點多頭慶幸AI未死。7/6台積電跳空下跌17元，走勢奄奄一息，馬斯克現身世界AI大會高喊:今年實現全自駕利多，無力替台股續命，指數重挫294點，大盤形成兩個高點頭部。
到7/5為止，大盤融資餘額2,009億創今年新高，外資7/6賣超是今年最狠:上市櫃合計大賣411.83億，台股技術面與籌碼面產生重大改變，外資買超慣性消失、高檔套籌碼增加，指數跌破6、12、24日所有短期均線，下彎均線匯聚於17,000點構成反彈壓力。
重電、車用、軍工、AI四大題材市場反應逐漸疲乏，中興電、士電、華城；華孚、飛宏、建碁；寶一、雷虎、龍德；緯創、廣達、英業達等股票，陸續進入作頭、盤頭、盤跌階段，籌碼凌亂，不宜戀戰。
總部位於高雄的台灣碳權交易所將於8/7開幕，屬於台股未實現利多，成立交易所到進行交易，需要漫長的籌備時間，意味碳權概念股仍具想像空間。
簡單說明碳權交易:
(1) 碳權:排碳的權利。
(2) 政府訂定全國碳排總量上限。
(3) 根據產業、企業核配碳排放額度。
(4) 鼓勵企業減碳，使碳排量低於額度。
(5) 多出的額度轉換為碳權於市場中拍賣。
(6) 目標2025非核家園，2050淨零碳排。
以下介紹四檔碳權交易概念股:
華紙
- 第一季EPS-0.16元。
- 建置台灣發電量最大生質能發電系統。
- 每1000度綠電可申請1張綠電憑證。
- 申請2萬張綠電憑證，已於6月開始交易。
- 兩岸植林面積3.1萬公頃，大量吸附2氧化碳。
永豐餘
- 2022年EPS1.31元，配息0.9元。
- 2023年第一季0.002元。
- 轉投資華紙58%、申豐48%、永豐實59%、元太12% 。
- 推動節能減碳，提高沼氣發電、生質能發電占比 。
森崴
- 全方位能源開發、儲存、服務廠。
- 下半年認列台電風場標案，約貢獻營收54億。
- 6/1南科跳電，聯電部分晶圓報廢。
- 台南電力自主僅25%，旗下九崴與台電簽約。
- 打造低空污天然氣廠，2026年供應南科電力。
台塑
- 集團投入千億完成中期減碳目標。
- 提高再生能源用量。
- 將燃油、燃煤鍋爐轉換為燃氣鍋爐。
- 旗下台塑智能投資微藻碳捕捉新創事業。
- 養殖一公噸微藻，可吸收兩公噸二氧化碳。
台股7/6長黑，重創市場信心，中期修正在所難免，當指數回落到16,000點附近，不妨優先關注碳權概念股，長線題材值得期待。
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