政府推碳權交易 王文良點名4檔概念股有潛力

6/15台股創本波新高在17,346點狂歡一日旋即跌破萬七，7/4再衝上17,154點多頭慶幸AI未死。7/6台積電跳空下跌17元，走勢奄奄一息，馬斯克現身世界AI大會高喊:今年實現全自駕利多，無力替台股續命，指數重挫294點，大盤形成兩個高點頭部。

到7/5為止，大盤融資餘額2,009億創今年新高，外資7/6賣超是今年最狠:上市櫃合計大賣411.83億，台股技術面與籌碼面產生重大改變，外資買超慣性消失、高檔套籌碼增加，指數跌破6、12、24日所有短期均線，下彎均線匯聚於17,000點構成反彈壓力。

重電、車用、軍工、AI四大題材市場反應逐漸疲乏，中興電、士電、華城；華孚、飛宏、建碁；寶一、雷虎、龍德；緯創、廣達、英業達等股票，陸續進入作頭、盤頭、盤跌階段，籌碼凌亂，不宜戀戰。

總部位於高雄的台灣碳權交易所將於8/7開幕，屬於台股未實現利多，成立交易所到進行交易，需要漫長的籌備時間，意味碳權概念股仍具想像空間。

簡單說明碳權交易:

(1) 碳權:排碳的權利。

(2) 政府訂定全國碳排總量上限。

(3) 根據產業、企業核配碳排放額度。

(4) 鼓勵企業減碳，使碳排量低於額度。

(5) 多出的額度轉換為碳權於市場中拍賣。

(6) 目標2025非核家園，2050淨零碳排。

以下介紹四檔碳權交易概念股:

華紙

第一季EPS-0.16元。 建置台灣發電量最大生質能發電系統。 每1000度綠電可申請1張綠電憑證。 申請2萬張綠電憑證，已於6月開始交易。 兩岸植林面積3.1萬公頃，大量吸附2氧化碳。

永豐餘

2022年EPS1.31元，配息0.9元。 2023年第一季0.002元。 轉投資華紙58%、申豐48%、永豐實59%、元太12% 。 推動節能減碳，提高沼氣發電、生質能發電占比 。

森崴

全方位能源開發、儲存、服務廠。 下半年認列台電風場標案，約貢獻營收54億。 6/1南科跳電，聯電部分晶圓報廢。 台南電力自主僅25%，旗下九崴與台電簽約。 打造低空污天然氣廠，2026年供應南科電力。

台塑

集團投入千億完成中期減碳目標。 提高再生能源用量。 將燃油、燃煤鍋爐轉換為燃氣鍋爐。 旗下台塑智能投資微藻碳捕捉新創事業。 養殖一公噸微藻，可吸收兩公噸二氧化碳。

台股7/6長黑，重創市場信心，中期修正在所難免，當指數回落到16,000點附近，不妨優先關注碳權概念股，長線題材值得期待。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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