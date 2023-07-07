黃勇文｜再回測季線 拉回找買點

最近美國公布就業數據大幅超乎市場預期，導致升息的擔憂升溫，讓美股四大指數拉回修正，最主要的是關注在7月底FOMC會議是否再度升息，輝達所釋出的第二季展望，引發台美追價的AI投資潮，只要跟AI有關係的供應鏈都有大漲的機會，加上美拜登政府所釋出420億美元的基礎建設，都是讓市場信心大增，但是漲多的台股要修正，暑假期間台股屬於整理格局，符合上周的說法。

加權指數自短期高點17,346點回檔將近750點，造成投資人的心理壓力，畢竟這次大盤上漲融資已接近2,000億元，表示散戶朋友很積極的進入市場，如AI伺服器有關的產業，幾乎都是6月份的強勢股，後續操作上需留意基本面是否同步跟上，如果可以相輔相成，基本上股價表現應該強恆強。

近期最強應該就是網通股，主要是拜登經濟學中，利多題材讓明年的大選讓人民有感，台股政策概念股，如台電強韌電網計畫，以及國防軍工產業都是近期拉回後可以注意的方向，而權值股台積電（2330），由於跌破月線支撐，不排除回測第二個跳空缺口，應該很靠近季線附近，可以稍微等待機會。

綜合以上，台股面臨漲多拉回，但是如果業績開始衰退時，就千萬不需要太早進場，畢竟市場開始憂心升息問題，呈現買盤觀望，加上企業正公布上月財報以及很多法人說明會，下半年將會是基本面檢視股價的時機，未來營收好才會有助於股價的漲幅。

文／資深分析師黃勇文

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