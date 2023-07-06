陳立委｜台股摜破月線 留意3檔題材股

受到美國聯準會主席鮑爾警示通膨問題比想像中還要久，並暗示需要連續升息來抑制通膨，美股四大指數全面下跌，其中費城半導體跌幅達2.2%，也影響台股指數回檔整理，台股指數以17,017點開出，盤中走勢開低走低，明顯受到月線反壓。

目前拜登政府擬推出新法案，包括AI晶片半導體禁令及雲端運算服務，來限制中國發展，而中國也打算強硬回擊，發布關於對鎵、鍺實施出口管制，短線上可觀察，美國財政部長葉倫本次出訪中國大陸，能否讓美中雙方緩解經濟上的敵對。

個股方面，由於蘋果的iPhone 15將推出高規格的潛望式鏡頭，大立光（3008）及玉晶光（3406）可望受惠；面板公布的7月報價，仍持續小幅上漲，面板雙虎友達（2409）及群創（3481）營運可望逐季成長；此外，投資人可留意訂單能見度高且產品有競爭力的個股，如：

.懷特（4108）：去年全年EPS -0.4元，今年第一季EPS -0.04元，前6月營收較去年同期成長 6.66％。懷特為新藥開發公司，其產品血寶凍晶注射劑，為全球第一個治療癌因性疲憊症處方新藥，市場接受度高，加上此藥有健保給付，醫療診所下單動能持續增加，下半年獲利可望優於上半年。 瑞智（4532）：去年全年EPS 1.38元，今年第一季EPS 0.22元，前5月營收較去年同期成長 -27.64％。瑞智為壓縮機、馬達製造大廠，受惠全球暖化的結果，極端高溫及高溫的時間變長，空調大廠包恬聲寶、松下、大金、日立等，下單量明顯增加，未來營收及獲利成長可期。 宏捷科（8086）：去年全年EPS 0.07元，今年第一季EPS -1.0元，前6月營收較去年同期成長 -27.53％。宏捷科為砷化鎵晶圓代工大廠，主要產品應用於手機的功率放大器，而在光通訊及3D感測領域中，發光VCSEL技術也有相當穩定且高良率的製程能力，近期大陸限制鎵、鍺出口，而宏捷科手中仍有不少鎵的庫存，短線上可望受惠。

啟發投顧分析師 陳立委

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