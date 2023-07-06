莊佳螢｜台股進入下半年 這兩族群可留意

Fed 的 6 月會議記錄公布，昨日美股指數盡墨，美股道瓊指數下跌129.83點，那斯達克指數下跌25.12 點，費城半導體指數下跌81.30點，市場不確定性升高，會議紀要顯示，儘管部分官員傾向持續升息，多數官員支持按兵不動，但決策者總體認為，今年適合進一步升息，但速度可能會較先前放缓。加上美元小漲，亞幣再度翻貶。台股在台積電領跌10元之下，下跌294.26點，終場收在 16,762.17點，成交量3,466.68 億元。

今天盤面焦點都在AI 伺服器及網通概念股，相對抗跌，nVidia釋出第2季展望極度樂觀，將會牽動未來的行情，目前將是選股重於選市。台股技術面來說，月線維持上揚，搭配 KD指標低檔交叉向上，六月初的平台整理16,720展現支撐力道，多方架構扎實，短線有拉回都是再次進場機會。

外資單 6 月淨匯入35.594億美元，統計今年以來為止，共計243.43億美元，超越2021年全年淨匯入210.51億美元。並且資金投入上市股票共3,438.93億元，說明外資看好台股的事實不變，在通膨緩步降溫下，讓外資再度回頭擁抱台股，找尋高殖利率及政策偏多的個股，隨著時序進入下半年，2024年總統大選倒數計時，每次總統大選選前行情的主流類股不盡相同，2008年為例，由於當時總統選戰主打陸客觀光開放政策，因此帶動選前半年觀光股與百貨股分別大漲65%與26%， 2016年時在野黨提出「生技產業聚落」政見，支撐生技股選前大漲20%，而2023年下半年可聚焦能源政策，軍工、航太、碳權以及電動車著手；台股選前將維持多頭格局， 選前整理後再蓄勢待發。

2023年下半年，進入總統大選前半年，選舉行情數計時，政策偏多股+AI相關股，這兩大族群，絕對是下半年可以聚焦的重點，投資人不妨可以留意這兩大重點，作為投資的標的。

啟發投顧分析師 莊佳螢

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!