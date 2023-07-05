范振鴻｜續留意美AI禁令升級 台股守萬七

加權指數今日收跌84.34點，跌幅0.49%，量能縮減至3,370億元略大於月均量，指數守穩全均線，同時守住昨日低點17,042，勉強維持住轉強格局，整體看法不變，指數本周目標就是守住17,042即可，下周回來10日線才有機會扣低轉撐讓指數進入發動期。

櫃買指數今天持續強於加權，收漲0.08%，且盤中續創新高，在短線多空頭家數轉強的狀態下，雖然今天整體在AI熄火的狀態下，且未見到明顯的強勢族群接棒，僅有部分個股強勢，但仍可期待個股輪動轉佳的可能性。

AI概念股弱勢主因為美國”擬”將進一步限制AI伺服器銷往大陸，因此若為真台供應鏈勢必受到影響，但新禁令影響歸有影響，但90%以上的AI伺服器需求都集中在北美，因此禁令儘管為真，但對整體供應鏈影響不大。

但今天整體台系供應鏈仍受到影響，特別是可能首當其衝的世芯-KY、創意，兩者早盤都大跌逾9%，但終場都出現收斂跌幅現象，顯示回檔買盤仍積極承接，而代工廠緯創、廣達也有同樣狀況，因此整體來看會有影響，但在消化利空後仍應正向看待。

經濟數據部分，台灣昨公布PMI數據，整體雖然仍處在緊縮，但狀況改善，整體分數由5月很慘的41.3分回升至48.1分，但未來六個月展望整體為44.9分，仍未回到50分之上，但較5月份僅38.2分改善許多。或許是製造業準備進入旺季，所以數據開始有所改善，但整體仍要持續密切關注後續發展。

非製造業NMI數據則從52分上升至54.6分，持續強勁，未來六個月展望則從41.8分的緊縮上升至50.1分的擴張。

接下來市場關注美國周四的非製造業PMI與JOLTS職缺數。

另則關注周五的非農就業數據。

文／華冠投顧分析師范振鴻

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!