陳立委｜貨櫃三雄續強 留意3檔題材股

今日籌碼面資金焦點，仍在海運類股身上，由前2日長榮（2603）上演的除息秀，交棒給陽明（2609）接力，海運類股已經連續3日，展現多方攻擊力道，除了近期外資提升評等之外，美西線及美東線的報價大漲，也對下半年的獲利有所幫助，後續操作首要任務是留意貨櫃報價能否持續上漲，並注意法人的買賣超。

近期美國晶片禁令規範不斷擴大，而中國為了反制禁令，宣布自8月1號開始管制鎵、鍺等半導體原料出口，而台灣業者穩懋（3105）、全新（2455）及宏捷科（8086）等，因手上還有約半年庫存，短線上可能會受惠，投資人可留意後續發展。

台股指數以17,055點開出，開盤後在平盤左右整理，代表買盤和賣盤之間的力量處於相對平衡的狀態，這種平衡狀態可以解讀為投資人對於目前價位的普遍認可，並且不急於做出大幅度的交易調整，這種理性的行為有助於避免市場的過度熱烈和過度誇張，從而維持市場的穩定和可持續發展，操作上可選基本面佳，且未來產品訂單看好的個股，如：

1.台光電（2383）：去年全年EPS15.24元，今年第一季EPS1.44元，前5月營收較去年同期成長-9.58％。台光電為銅箔基板製造大廠，持續開發出各種優良的無鹵素新產品，並於智慧型手機、AI人工智慧、雲端資料中心、5G網路、電動車等應用領域取得技術領先地位，隨著對超微（AMD）出貨量持續增加，下半年營運成長可期。

2.毅嘉（2402）：去年全年EPS1.2元，今年第一季EPS0.13元，前六月營收較去年同期成長16.27％。毅嘉為機構零組件、軟板製造大廠，最新公布6月營達6.95億元，表現不凡，下半年車載顯示屏訂單持續增加，且新產品虛擬實境頭戴式裝置零件，明年有機會放量出貨，未來營運可期。

3.采鈺（6789）：去年全年EPS5.58元，今年第一季EPS0.24元，前5月營收較去年同期成長-29.06％。采鈺為影像感測器之後段製程，包括彩色濾光膜製造、晶圓級光學薄膜製造等，大股東台積電為了Sony單訂，在日本熊本廠建新廠，而Sony因後段產能不足，也對采鈺釋出大單，未來獲利將逐季增溫。

啟發投顧分析師 陳立委

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