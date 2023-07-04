劉烱德｜除息高峰期 追強善設防守價位

美股因為獨立紀念日提前休市，四大指數延續上周五走勢全數收紅，道瓊指數漲幅0.03％，標普指數漲幅0.12％，那指漲幅0.21％，費半指數漲幅0.83％。特斯拉股價大漲6.9％，Q2交車量46萬6,140輛，主因受惠於降價促銷和美國聯邦政府稅負抵免政策。

數據面昨日公布ISM（供應商管理協會）6月PMI製造業採購經理人指數為46（低於預期的47.1，跌至2020年5月以來最低，連續8個月低於50）。

另外，2年期和10年期美債殖利率利差已擴大至-108.2基點（約-1.1％），此關鍵曲線倒掛創42年來最嚴重，經濟衰退警鈴持續，儘管鮑爾對降息堅不鬆口，而股市表現依然強勁，因為市場預期今年升息肯定會結束。

根據CNBC的最新調查結果顯示，61％的華爾街投資者相信股市已進入新的牛市，美國經濟將在2023年避免陷入衰退。

昨日加權指數開高走高，在買氣加持下指數收漲168.66點收在17,084.20點，成交量3,320億元，為量增價漲實體紅K線，重新站回萬七並且收復所有短期均線，月線再次形成有效支撐。OTC更是大漲0.77％並創下了本波段新高。電子成交比重回到62.58％，AI伺服器、散熱、網通多檔個股攻漲停或大漲，航運貨櫃三雄持續上演除息行情，盤面弱勢族群則是生技，美時盤中一度跌停。

觀察法人資金動向，除了自營商買超132.03億元，其餘外資及投信，包括八大官股銀行全部站賣方；昨日新台幣匯率雖然轉升，但近期外資賣股匯出資金是事實，後續外資動向至關重要。

台股從去年10月12,629起漲至今年6月17,342，指數上漲將近5,000點，台股正值除權息高峰期，今日包括鴻海、陽明等23檔權值股將進行除息交易，預估大盤指數將蒸發約60.04點。後續只要量增，指數就仍有續漲空間；惟漲多過熱個股提防前浪推上沙灘，追強務必善設防守價位；選股反而可以留意後浪準備向上滾進。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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