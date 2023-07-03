賴昇楷｜多頭格局未變 續留意8檔潛力股

上周大盤收黑Ｋ下跌，但是回檔過程無量顯示整體賣壓不重（另可從大盤「委賣張數」降到波段低檔得到印證），且若扣掉除息點數其實跌幅相當有限，反而讓原先過熱的技術指標獲得有效降溫，此外長榮除息攻上漲停也充分展現買盤強烈的點火企圖，整體來看大盤似弱實強，台股多頭格局未變。

今天台股在美股連續反彈、蘋果市值突破三兆美元、亞股全面大漲、長榮連二拉二…等內外利多齊發下開高走高，終場大盤大漲168點重上「萬七」大關和所有均線，原本相對強勢的櫃買指數也續漲0.77%率先改寫波段新高。

上半年結束，累計大盤漲幅約2成，在亞股中僅次於日股，期間外資大力回補約3,700餘億，常態量也漸漸升溫至3,000億之上，搭配各大熱門族群未來照樣題材滿滿（如AI族群擁「半導體女王」超微執行長蘇姿丰將於7月中旬抵台題材；生技族群擁「亞洲生技大展」將於7/27～7/30在南港展覽館開展題材；『軍工』族群擁「美國EAA AirVenture Oshkosh展」將於7/24登場、「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9/14在南港展覽館登場…等題材），加上總統大選升溫政策作多，因此看好下半年行情依舊精彩可期，除去短線正乖離偏大的個股之後，可留意下列8檔潛力股：

1.建碁：專注開發數位看板、智慧零售、工業控制及電動車充電樁等工業電腦應用，2021年取得美國充電樁大廠Volta的控制主機訂單，拜登政府積極推廣電動車，未來全美35個州將設立50萬個電動車公共充電站，公司可隨Volta直接受惠。也打入荷蘭充電樁供應商Revolt，隨歐美充電樁進入高速成長期，這領域業績可望持續成長。今年在歐洲連鎖加油站／加氫站主機訂單等大型專案挹注業績下，5月營收攀升至6.06億，月增20.4%、年增104%，累計前5月營收22.71億，年增逾99%，雙雙寫下17年來單月及同期新高。

2.全新：砷化鎵磊晶廠，終端手機客戶庫存調整近尾聲，開始向上游積極拉貨，帶動5月營收2.21億，月增達40.3%。公司預期下半年手機、WiFi等應用市場谷底復甦，營收成長將更明顯。由於資料中心傳輸提升朝向400G邁進，傳統銅線傳輸需克服銅線老化問題，逐漸以VCSEL光纖取代，目前已接獲Microsoft資料中心的VCSEL光纖元件訂單，預期今年出貨逐季成長。已切入美系大廠AR/VR穿戴式裝置供應鏈、車用 LiDAR 等多項領域，可望於2024年逐步發酵。

3.安勤：工業電腦（IPC）廠，聚焦智慧醫療、工業自動化、智慧交通領域，並佈局人工智慧、物聯網相關核心技術，Q1毛利率27.6%，稅後純益1.82億，雙創歷史新高，EPS 2.56元，優於市場預期。今年3月已與柏瑞醫（Biomdcare）進行策略聯盟投資合作，將利用HPC高速運算及AI智能技術提升醫學領域效率，專注開發AI疾病輔助篩檢系統，並推動前期篩檢的預防治療。此外，歐洲心導管醫療伺服器長單將在上半年開始出貨，加上智慧零售業務，營運成長可期。

4.兆利：軸承廠，已打入中國摺疊手機市占率第一的華為，Q2受惠摺疊機新品放量出貨及NB訂單反彈，營收將優於Q1，加上規模放大帶動毛利率提升，單季獲利將明顯走揚，下半年再加上NB市況進一步回溫，成長可期。

5.信驊：伺服器遠端管理IC（BMC）設計廠，Q1獲利雖然衰退，預期Q2開始在AI狂潮下及下半年伺服器新平台開始放量，以及伺服器架構改變，將帶動BMC出貨成長。

6.邁達特：資訊服務廠，Q1每股盈餘1.17元，優於去年H1總和，前5月營收57.58億，年增22.2%。今年持續耕耘「AI運算、Meta聯網及雲端服務」，在Google、AWS、微軟Azure等三大公有雲布局已經完成，隨著企業雲地整合、多雲與混合雲的高毛利轉型案持續加速，看好成為中長期成長動能。旗下有兩家積極耕耘AI領域的公司「典通、德鴻」。「德鴻科技」專攻AI智能客服、AI智能質檢領域，專攻企業利用AI增強客戶體驗的需求，在大中華區已累積不少金融保險業應用案例。

7.宜特：去年營收創歷史新高，EPS達6.4元創七年新高，受惠5G、HPC、AI、先進製程、先進封裝、車用電子等領域帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求走強，5月營收3.36億元，月增11.83%，年增8.7%，累計前五月營收為16.18億元，年增10.1%。具備MA供不應求、3奈米訂單逐步放量、車電爆發、擴產效益顯現四大利多加持，訂單能見度看到Q4，另埔頂廠去年底材料分析（MA）產能增加30〜40%，今年因應需求提升仍會持續擴產，營收成長動能將延續。

8.家登：主要產品為光罩盒（營收佔比60%）及晶圓傳載盒（營收佔比20%），也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、三星、Intel等半導體大廠。去年營收、EPS雙雙創新高，今年訂單增加、擴產效益顯現、航太佈局邁入收割期的三大利多加持下，營收可望逐季走高，全年預計成長20%，在產品組合優化下，今年毛利率有機會站上50%，今年獲利成長力道有望更勝營收。EUV光罩盒市佔率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達今年下半年。受惠兩岸客戶積極下單，公司保守估計晶圓傳載盒營收將成長3~4倍，12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上，今年晶圓傳載盒營收將年增30〜 40%。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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