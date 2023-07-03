陳秀芳｜AI、網通帶勁 大盤站上萬七

由於核心PCE數據優於市場預期，上周五美股四大指數皆漲，其中費半上漲1.63%，在AI、網通續熱、貨櫃三雄帶動下，今日台股開高走高，台積電(2330)、聯發科(2454)漲幅0.52%、0.44%，終場大盤上漲168.66點，收在17,084.2點，成交量能放大至3,320億，價量齊揚。

今日台幣匯率貶值來到31.130元附近，從資金流向觀察，電子成交比重增至6成以上，來到62.58%，電腦及週邊設備、航運族群成交比重為21.49%、11.45%，今天漲幅較大的族群為電腦及週邊設備、航運業族群，漲幅4.03%、3.6%；表現相對弱勢族群為橡膠、生技醫療族群，跌幅為0.91%、1.76%。

從技術面觀察，今日大盤帶量站回全均線之上，惟本周十日線仍扣在相對高點，目前十日線為壓力的狀況，後續是否能再放量上攻至為關鍵；OTC今日走勢與加權同步上漲，漲幅1%，領先加權先創下波段新高，今日較漲幅較大的為通信網路、電腦及週邊設備族群，漲幅為3.22%、2.76%，表現相對弱勢的為紡織纖維、航運業族群，跌幅為1.58%、5.16%。

貼盤觀察，今日貨櫃三雄、散熱、網通漲勢凌厲，貨櫃三雄裡的長榮(2603)、陽明(2609)漲停，萬海(2615)亦有9.07%的漲勢；散熱族群裡有四檔個股漲停，雙鴻(3324)、保銳(8093)、業強(6124)以及建準(2421)四檔漲停，奇鋐(3017)漲幅亦有8.12%；在網通部份，宇智(6470)、兆勁(2444)強勢攻上漲停，中磊(5388)、啟碁(6285)以及明泰(3380)亦有6.23%~8.57%不等漲幅。

AI科技股仍為盤面焦點，強者恆強態勢不變，時序進入營收公佈期，接下來市場焦點除了AI外，勢必轉往營收表現亮眼的個股，雖盤面多頭氣勢如虹，但仍應留意熱門股的追價風險。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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