7月亞洲生技大會登場 4檔生技股率先暖場

台股6月底自17,346點回檔跌破萬七， 6/27重挫171點，當天訊聯、保瑞、盛弘、和康生、逸達、懷特、中裕、浩鼎、長佳智能，成交量均較前一個交易日放大且K線收紅。為何指數大跌時生技股卻獲買盤青睞？因為，一年一度亞洲生技大會將於7/26隆重登場，今年總計750家指標公司、2,000個參展攤位、23場國際論壇，規模創歷屆新高。

6/29成交量低於3,000億，行情起伏盤中萬七得而復失，生技股則全面擴量上漲。股本小籌碼輕與大盤指數脫鉤是生技股特色，以下介紹四檔短線人氣匯聚技術面轉強為生技大會暖場熱門生技股。

長佳智能

大數據AI醫療公司。 晟德、廣達持股4,200、2,573張。 取得TFDA十項、美國FDA六項醫材許可。 心電圖分析、急性心肌梗塞偵測軟體。 心肌灌流影像分析、心胸比估算系統。 氣胸檢測、肋膜積水檢測、圖像記錄傳輸系統。

中裕

推出長效型愛滋新藥。 2個月後公布數據分析結果。 2022年通過FDA查廠零缺失。 竹北廠成功完成單株抗體藥物生產。 與客戶簽訂CDMO委託生產製造服務協議。

浩鼎

聚焦ADC(抗體藥物複合體)開發。 R-992以TROP2為標的。 8月完成GMP藥物生產。 10月完成毒物實驗。 年底向FDA申請新藥臨床實驗。 推動圓祥、鼎晉、潤雅三間子公司上市。

博晟

大股東晟徳，持股37,580張(30.5%)。 高階骨科醫材廠。 軟骨再生產品愛膝康(衛部醫器製字第006689號)。 一次性軟骨修復技術，傷口小、手術快、技術新、免培養。 結合人工材料與自體軟骨組織細胞。

長佳智能、中裕、浩鼎、博晟，6/29成交張數：4,317、3,435、2,827、2,520張；成交金額：4.51、3.66、2.73、1.17億，成交量溫和放大，流動性緩步提升，技術面型態翻多，適合在震盪壓回時尋找切入點，月底生技大會開幕，波段行情值得期待。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!