7月亞洲生技大會登場 4檔生技股率先暖場
台股6月底自17,346點回檔跌破萬七， 6/27重挫171點，當天訊聯、保瑞、盛弘、和康生、逸達、懷特、中裕、浩鼎、長佳智能，成交量均較前一個交易日放大且K線收紅。為何指數大跌時生技股卻獲買盤青睞？因為，一年一度亞洲生技大會將於7/26隆重登場，今年總計750家指標公司、2,000個參展攤位、23場國際論壇，規模創歷屆新高。
6/29成交量低於3,000億，行情起伏盤中萬七得而復失，生技股則全面擴量上漲。股本小籌碼輕與大盤指數脫鉤是生技股特色，以下介紹四檔短線人氣匯聚技術面轉強為生技大會暖場熱門生技股。
長佳智能
- 大數據AI醫療公司。
- 晟德、廣達持股4,200、2,573張。
- 取得TFDA十項、美國FDA六項醫材許可。
- 心電圖分析、急性心肌梗塞偵測軟體。
- 心肌灌流影像分析、心胸比估算系統。
- 氣胸檢測、肋膜積水檢測、圖像記錄傳輸系統。
中裕
- 推出長效型愛滋新藥。
- 2個月後公布數據分析結果。
- 2022年通過FDA查廠零缺失。
- 竹北廠成功完成單株抗體藥物生產。
- 與客戶簽訂CDMO委託生產製造服務協議。
浩鼎
- 聚焦ADC(抗體藥物複合體)開發。
- R-992以TROP2為標的。
- 8月完成GMP藥物生產。
- 10月完成毒物實驗。
- 年底向FDA申請新藥臨床實驗。
- 推動圓祥、鼎晉、潤雅三間子公司上市。
博晟
- 大股東晟徳，持股37,580張(30.5%)。
- 高階骨科醫材廠。
- 軟骨再生產品愛膝康(衛部醫器製字第006689號)。
- 一次性軟骨修復技術，傷口小、手術快、技術新、免培養。
- 結合人工材料與自體軟骨組織細胞。
長佳智能、中裕、浩鼎、博晟，6/29成交張數：4,317、3,435、2,827、2,520張；成交金額：4.51、3.66、2.73、1.17億，成交量溫和放大，流動性緩步提升，技術面型態翻多，適合在震盪壓回時尋找切入點，月底生技大會開幕，波段行情值得期待。
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