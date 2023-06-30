黃勇文｜台股漲多整理 個股輪動走勢

受到美國經濟數據優於預期下，加上美國GDP年增率高於市場預期，引發美國Fed升息的疑慮，但是市場只反映景氣持續轉好，現階段外資減碼台股下，現階段第三季明顯缺乏主流帶動，加上從五月以來，大盤軋空持續上漲到17,346點，準備盤面進入震盪格局，而且大盤第一次跌破月線，短時間驚驚漲格局結束，需要時間上修正。

近期受到拜登經濟學點名寬頻基建，且電動車充電樁等產業再度獲的市場關愛，加上政策概念股如生技展以及夏天炎熱的重電儲能等電力相關的概念股，以及九月的國防展都是個股輪流表態的介入時機，雖然短期大盤漲幅過大，但是多頭的趨勢上尚未改變，這次多頭回檔拉回，可以重新轉強介入強勢股族群。

回顧上半年從14,000點左右開始，台股進入驚奇之旅，不論經濟前景如何顯示，但是大盤都是漲不停，違反漲多就拉回，主要是受惠NVIDIA的AI浪潮，今年如果沒有遇到系統性風險，有機會挑戰18,000點的歷史高點，加上萬七是短線的壓力區，而近期即將公布六月的營收，財報優於預期有望獲得資金的追逐，只要有題材有又有法人買超下，基本上個股表現為主。

綜合以上，台股修正壓力大增，除權息高峰下，技術面開始轉弱下，雖然波動加劇，中長期多頭延續，靜待指數止穩時機，維持布局多頭股票，雖然漲多必然會拉回，但是適時的回檔進場，建議不追高及拉回買，才有獲利的機會。

文／資深分析師黃勇文

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