劉烱德｜資金轉內需 留意五類股

美國聯準會主席鮑爾於歐洲央行年度論壇上重申對抗通膨的鷹派立場，暗示可能在7月和9月升息，以遏止持續的物價壓力並替就業市場降溫。由於強勁的勞動力市場持續推動消費支出 (個人消費支出約佔美國國內最終支出的三分之二)，而目前貨幣政策的限制性還不夠完全有效的抑制通脹，所以鮑爾一再的強調不會排除連續升息的可能性。

另外，傳聞美國將對中國實施新一波的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，輝達專為中國市場推出「A800」恐將無法出口至中國，同時，美國政府也考慮限制企業向中國 AI 公司出租雲端服務。美中晶片戰持續，再祭出人工智慧 (AI) 晶片出口禁令，半導體類股抑制科技股漲勢，昨日費半指數收跌0.90%，而那指僅小漲0.27%，標普500指數小跌0.04%，道瓊指數小跌0.22%，蘋果股價再創歷史新高昨收189.25/股 (截至昨日蘋果股價今年上漲 46%)，台積電及聯電ADR則是分別下跌1.14%及2.12%。

昨日台股開高走低，最終收漲47.73點 收在16,935.63點 未能收復月線，成交量2,592億元，為價漲量縮帶上影倒T字K線，明顯當日衝高出現賣壓。

拜登推高速網路計畫激勵網通股漲勢外，近日漲多熄火的AI類股又再次活起來，不過下半場多呈現拉回收低，電子股短線持續承壓，資金流向內需航運及生季避險。

外資再賣超 97.39 億元，新台幣匯率續貶收在31.072對1美元，若外資持續賣超，則大盤月線必定失守。

技術面觀察，目前指數雖失守月線，但由於月線仍呈上揚之勢，除非後續賣壓加重形成月線下彎，否則指數近期在月線上下震盪概率大；反之若賣壓加重長黑往下，則指數將下探季線支撐。

今日重點，確立電子是否持續修正整理及資金是否持續轉進內需避險，一旦確立則個股操作應隨市場資金流向做調整，則內需題材的餐飲、觀光、航空、軍工及生技都有機會接棒表現。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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