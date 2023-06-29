白易弘｜AI股修正、網通股接棒

28日加權指數上漲47.73點（0.28％）收 16,935.63點 成交金額2,592.47億元

加權指數週三（28日）指數止穩小漲，電子股AI族群漲多休息，相關個股需等六月營收公布確認受惠程度，與此同時，拜登公布最新一波寬頻網路基建計畫，預計將提撥超過420億美元打造高速網絡，讓全美國家庭都能快速上網，以改善城鄉網路品質差距，為台灣網路通訊產業公司提供長期成長動能。相關受惠族群個股聞聲大漲，短線可留意北美市場營收占比較高的網通族群。

技術面部分，從加權指數日K圖形來看，連續黑棒修正回測月線，短線漲多修正，指數由漲勢轉為16,800~17,100區間震盪，後續關注六月營收表現佳的個股族群。

選股方向，留意網通族群

啟碁（6285）

啟碁近年來聚焦三大產品線，包括網路、車用、智慧居家，這三大產品線今年都有成長動能，整體毛利率目標回升到12％或以上。其中，電動車充電樁新品後續潛力備受看好，預期下半年有新品量產出貨。

智易（3596）

預估今年第二季營收應可季增及年增個位數幅度，除了網路通訊整體市場依然成長，新客戶加入也是營收保持增長的原因。第二季單季毛利率可能落在13％-15％，營業淨利率暫估在5％-6％左右。北美市場營收占比在50％以上，目前印度地區佔整體營收比重則已有個位數。公司內部正在評估是否前往印度設廠製造以就近服務客戶並善用當地人才，尤其是軟體方面。

今（29）日觀盤重點：

1.AI指標個股如廣達、技嘉是否止穩收漲。

2.盤中權值股是否發揮穩盤效果。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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